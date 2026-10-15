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Buscan empleados para jornadas de 4 horas en Córdoba: cuánto pagan

La Municipalidad abrió vacantes de entrenamiento laboral en varios barrios. Son turnos de media jornada en comercios e industrias, con sueldos de hasta $400.000 y duración de hasta 6 meses.

15/10/2026 | 08:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Buscan auxiliar de farmacia en Córdoba: turno de 4 horas y sueldo de $400.000.

FOTO: Buscan auxiliar de farmacia en Córdoba: turno de 4 horas y sueldo de $400.000.

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La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Córdoba lanzó una nueva convocatoria del programa Entrenamiento para el Trabajo (EPT), con ofertas laborales destinadas a cubrir puestos de media jornada —cuatro horas diarias— en comercios, gastronomía e industrias de la capital provincial.

Los sueldos informados van desde los $380.000 hasta los $400.000 mensuales, con duraciones que oscilan entre los tres y los seis meses según el rubro.

Las vacantes están distribuidas en barrios como Villa El Libertador, Altos de Vélez Sarsfield, Pueyrredón, Alta Córdoba, San Vicente y Marqués de Sobremonte. Cada puesto cuenta con requisitos específicos de edad, formación previa y horarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Puestos disponibles y requisitos

Auxiliar de ventas en farmacia: en Villa El Libertador (9 a 13 hs) y Altos de Vélez Sarsfield (17 a 21 hs). Paga $400.000 mensuales durante 6 meses. Requiere manejo de PC y redes sociales; el secundario no es excluyente y se valora experiencia o cursos afines.

Operario industrial: en barrio Pueyrredón (8 a 12 hs). Ofrece $390.000 por 6 meses. Dirigido a varones de 18 a 24 años con conocimientos de computación y, preferentemente, de electrónica para armado y puesta a punto de equipos.

Ayudante de producción de helados: en Alta Córdoba, zona Plaza Rivadavia (9 a 13 hs). Paga $385.000 durante 6 meses para jóvenes de 18 a 25 años. Se solicitan nociones básicas de matemática y se valora experiencia gastronómica.

Auxiliar de ventas en heladería: en Alta Córdoba (13 a 17 hs) y San Vicente, zona Plaza Lavalle (16 a 20 hs). Ofrece $385.000 por 4 meses a personas de 18 a 25 años para atención al cliente y manejo de alimentos.

Mozo: en Alta Córdoba (17 a 21 hs), Marqués de Sobremonte (11 a 15 hs) y San Vicente (18 a 22 h). Las vacantes en Alta Córdoba y San Vicente pagan $385.000, mientras que en Marqués abona $380.000, todas por 4 meses para jóvenes de 18 a 25 años.

Auxiliar de atención al público: en Marqués de Sobremonte (7 a 11 hs). Ofrece $380.000 durante 3 meses a personas de 18 a 25 años con predisposición para aprender y buen trato al cliente.

Ayudante de cocina: en Marqués de Sobremonte (18 a 22 hs). Asigna $380.000 por 4 meses para jóvenes de 18 a 25 años en tareas de elaboración, panificados, control de calidad y limpieza.

Cómo postularse

Quienes deseen solicitar alguna de las vacantes deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a [email protected]. Es requisito obligatorio especificar en el asunto del mail el nombre exacto del puesto al que aspiran.

Lectura rápida

¿Qué programa lanzó la Oficina de Empleo? La Oficina de Empleo lanzó el programa Entrenamiento para el Trabajo (EPT).

¿Quiénes pueden postularse a las vacantes? Pueden postularse jóvenes de 18 a 25 años y varones de 18 a 24 años según el puesto.

¿Cuándo se lanzó la convocatoria? La convocatoria fue lanzada recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde están ubicadas las vacantes? Las vacantes están en barrios de la capital provincial como Villa El Libertador, Alta Córdoba y San Vicente.

¿Cómo se pueden solicitar las vacantes? Se deben enviar currículum vitae por correo electrónico a [email protected] especificando el nombre del puesto.

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