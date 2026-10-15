Buscan empleados para jornadas de 4 horas en Córdoba: cuánto pagan

FOTO: Buscan auxiliar de farmacia en Córdoba: turno de 4 horas y sueldo de $400.000.

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Córdoba lanzó una nueva convocatoria del programa Entrenamiento para el Trabajo (EPT), con ofertas laborales destinadas a cubrir puestos de media jornada —cuatro horas diarias— en comercios, gastronomía e industrias de la capital provincial.

Los sueldos informados van desde los $380.000 hasta los $400.000 mensuales, con duraciones que oscilan entre los tres y los seis meses según el rubro.

Las vacantes están distribuidas en barrios como Villa El Libertador, Altos de Vélez Sarsfield, Pueyrredón, Alta Córdoba, San Vicente y Marqués de Sobremonte. Cada puesto cuenta con requisitos específicos de edad, formación previa y horarios.

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Puestos disponibles y requisitos

Auxiliar de ventas en farmacia: en Villa El Libertador (9 a 13 hs) y Altos de Vélez Sarsfield (17 a 21 hs). Paga $400.000 mensuales durante 6 meses. Requiere manejo de PC y redes sociales; el secundario no es excluyente y se valora experiencia o cursos afines.

Operario industrial: en barrio Pueyrredón (8 a 12 hs). Ofrece $390.000 por 6 meses. Dirigido a varones de 18 a 24 años con conocimientos de computación y, preferentemente, de electrónica para armado y puesta a punto de equipos.

Ayudante de producción de helados: en Alta Córdoba, zona Plaza Rivadavia (9 a 13 hs). Paga $385.000 durante 6 meses para jóvenes de 18 a 25 años. Se solicitan nociones básicas de matemática y se valora experiencia gastronómica.

Auxiliar de ventas en heladería: en Alta Córdoba (13 a 17 hs) y San Vicente, zona Plaza Lavalle (16 a 20 hs). Ofrece $385.000 por 4 meses a personas de 18 a 25 años para atención al cliente y manejo de alimentos.

Mozo: en Alta Córdoba (17 a 21 hs), Marqués de Sobremonte (11 a 15 hs) y San Vicente (18 a 22 h). Las vacantes en Alta Córdoba y San Vicente pagan $385.000, mientras que en Marqués abona $380.000, todas por 4 meses para jóvenes de 18 a 25 años.

Auxiliar de atención al público: en Marqués de Sobremonte (7 a 11 hs). Ofrece $380.000 durante 3 meses a personas de 18 a 25 años con predisposición para aprender y buen trato al cliente.

Ayudante de cocina: en Marqués de Sobremonte (18 a 22 hs). Asigna $380.000 por 4 meses para jóvenes de 18 a 25 años en tareas de elaboración, panificados, control de calidad y limpieza.

Cómo postularse

Quienes deseen solicitar alguna de las vacantes deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a [email protected] . Es requisito obligatorio especificar en el asunto del mail el nombre exacto del puesto al que aspiran.