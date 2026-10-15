Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 66%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para este jueves 15 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. El cielo se mantendrá con nubes dispersas durante gran parte del día. La humedad se mantendrá en un 66%, y la visibilidad será de 10000 metros. Los vientos serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s desde el sur.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el viernes 16 de octubre se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 21°, con probabilidad de light rain. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, también con light rain. Para el domingo 18 de octubre, se espera un cielo despejado, con una mínima de 11° y una máxima de 23°. El lunes 19 de octubre, el clima será más nublado, con una mínima de 14° y una máxima de 18°.