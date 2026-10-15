"La isla que nos habló bajito": legado y tradición, desde San Genaro a la Feria del Libro

Hay historias que se pierden en el silencio de una isla. Otras, en cambio, encuentran quién las escuche y las ponga por escrito. Eso es lo que ocurrió con "La isla que nos habló bajito", un libro escrito a cuatro manos por Miriam Gaspardis y Ciro Gentiletti, dos hermanos oriundos de San Genaro, que hablaron en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario de la obra que se presentó este viernes en el Espacio de las Infancias de la Feria del Libro de Rosario.

La historia comenzó hace varios años, cuando Miriam, con apenas siete años, acompañaba a su abuelo Kiko a la isla de Arroyo Seco. Él la llevaba en una canoa que había fabricado y, mientras navegaban el río Paraná, le contaba anécdotas de su juventud. Esas conversaciones se fueron acumulando en cuadernos y borradores. "Le preguntábamos y anotábamos porque él estaba tan entusiasmado que le decíamos que podía salir un libro, pero de ahí al libro no teníamos esa proyección", recuerda Miriam.

El proyecto tomó forma cuando Ciro, por entonces de 16 años, se topó con esos escritos. "Cuando ella me comentó que tenía todo esto escrito, me acordé de que en la escuela había visto las partes del libro en una fotocopia, que nos habían tomado una lección. Me acordé de eso y dije: ¿por qué no un libro con todo esto?", cuenta el joven, que hoy tiene 17 y cursa el último año de la secundaria.

A partir de ahí, ambos comenzaron a escribir entre lo que Miriam le comentaba y lo que Ciro aportaba. El resultado es un libro que rescata las historias de los adultos mayores y la vida en la isla. "Lo que queríamos rescatar es escuchar un poco a los adultos mayores. Mi papá está como en el pasado, como que el pasado lo hace feliz y el presente no tanto. No lo juzgamos por ello", explica Miriam.

El título surgió de una expresión que usaban para referirse al silencio de la isla. "Le decíamos el silencio de la isla. Por eso se llama La isla que nos habló bajito", señala la autora. El libro incluye capítulos que narran un día de pesca, una tormenta y momentos de suspenso, aunque, según adelantan sus autores, tiene un final feliz.

Además de las historias, el libro incorpora un código QR al final que permite acceder a una serie de actividades y ejercicios, pensados para ser utilizados en escuelas. "Nosotros queríamos una idea de ejercicio y Guille, nuestra editora, se pasó con ese QR, que de hecho puede ser usado en las escuelas. Hay crucigramas, hay un montón de cosas muy interesantes para los chicos", detalla Miriam. En el libro se mencionan cuestiones relacionadas con la fauna y la flora del Paraná, lo que convierte al material en una herramienta didáctica sobre el entorno natural de la región.

Ciro, que se define más cercano a los números que a las letras, aclara que la escritura no es su vocación profesional. "Voy a estudiar ingeniería mecánica. Me gusta más esa parte y más el taller de mi pueblo. Hay una tradición familiar de taller", comenta. Sin embargo, no cierra la puerta a futuros proyectos: "Por ahora dejé un poco, pero puede que haga otro". Y aunque reconoce que Lengua no es su materia favorita, la experiencia de escribir el libro le dejó algo valioso: la posibilidad de que las historias de su abuelo no queden en el olvido.

El libro está disponible en el stand de Santa Fe en la Feria del Libro de Rosario, en la librería de Margarita en San Genaro y a través de las redes de Editorial Aresa.

Entrevista de Lucas Correa.