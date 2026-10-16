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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, el dólar oficial cotiza a $1.530 para la venta. El dólar blue, que sigue en alza, alcanza los $1.545. Conocé todas las cotizaciones y su impacto en la economía cotidiana.

16/10/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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Este viernes 16 de octubre, el dólar oficial sigue marcando la pauta en el mercado cambiario argentino, con una cotización de $1.530 para la venta y $1.480 para la compra. Sin embargo, el dólar blue continua disparado, alcanzando la venta a $1.545 y la compra a $1.525.

Además de las cotizaciones tradicionales, existen otros tipos de dólar que son de interés para los ciudadanos. El dólar mayorista, que es el que se utiliza entre bancos y empresas, marca un precio de $1.513 en venta y $1.504 en compra. Este tipo de cambio es relevante porque marca la base para las transacciones más grandes y comerciales.

Por otro lado, los ahorristas y quienes realizan compras en el exterior deben tener en cuenta el dólar tarjeta, que incluye un recargo, cotizando en $1.989 para la venta y $1.924 para la compra. Este tipo de dólar incluye impuestos adicionales que afectan directamente a quienes utilizan servicios o adquieren productos en el extranjero.

Otra modalidad que ha crecido en popularidad es el dólar contado con liquidación (CCL), que permite a los inversores comprar dólares a tasa mayor a través de operaciones bursátiles, alcanzando actualmente un valor de $1.616 para la venta y $1.615,5 para la compra. El dólar cripto, por su parte, se negocia en torno a $1.619,61 para la venta, siendo utilizado por quienes prefieren inversiones en moneda digital.

Las fluctuaciones del dólar impactan día a día en la economía argentina y afectan el costo de vida de los ciudadanos. Los precios de los productos importados, los viajes al extranjero y la cotización en el mercado paralelo influyen directamente en la inflación y el poder adquisitivo, generando preocupación entre los consumidores que ven cómo sus pesos se devalúan frente a la moneda estadounidense.

Los factores que afectan la cotización del dólar incluyen la incertidumbre política, la inflación acumulada, las reservas del Banco Central y las políticas económicas del Gobierno. La falta de confianza en el sistema financiero argentino también impulsa a muchos a refugiarse en el dólar, provocando una mayor demanda y, por ende, un aumento en el precio.

Lectura rápida

¿Cuál es el precio del dólar oficial hoy?
El dólar oficial cotiza a $1.530 para la venta y $1.480 para la compra.

¿A cuánto está el dólar blue?
El dólar blue asciende a $1.545 en venta y $1.525 en compra.

¿Qué es el dólar tarjeta?
El dólar tarjeta se encuentra en $1.989 para la venta, aplicando impuestos adicionales.

¿Qué factores influyen en la cotización del dólar?
Influyen la incertidumbre política, la inflación y las reservas del Banco Central.

¿Cuál es el valor del dólar cripto?
El dólar cripto se negocia a $1.619,61 para la venta.

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