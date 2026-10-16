Boca se prepara para recibir a Talleres en un duelo clave del Torneo Clausura

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Boca Juniors se enfrenta esta noche a Talleres de Córdoba en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena aún tiene varias dudas respecto al once titular que saltará al campo de juego.

El arco estará defendido por el colombiano Álvaro Montero, quien se incorporó en el último mercado de pases y ha sido fundamental para el equipo en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En la línea defensiva, los únicos jugadores confirmados son Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo. La competencia es intensa, ya que Ayrton Costa y Facundo Herrera luchan por un puesto en la zaga central, mientras que Malcom Braida y Lautaro Blanco disputan el lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha, la incertidumbre persiste sobre si comenzará Rodrigo Battaglia o el chileno Williams Alarcón. Junto a ellos, estarán Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Por último, la delantera se perfila para estar integrada por Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Un triunfo en La Bombonera permitiría a Boca escalar, aunque sea temporalmente, a lo más alto de la tabla anual.