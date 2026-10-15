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Acuña terminó el partido ante Sarmiento con molestias y está en duda para enfrentar a Belgrano

El lateral izquierdo terminó con molestias en el hombro y pie, y su evolución será clave para su participación.

15/10/2026 | 20:34Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Marcos Acuña, jugador de River Plate.

FOTO: Marcos Acuña, jugador de River Plate.

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River Plate se prepara para enfrentar a Belgrano en un partido clave del Torneo Clausura, que se disputará el domingo a las 20.15 en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, el equipo enfrenta una preocupación significativa ya que Marcos Acuña, uno de sus titulares, terminó su último partido con molestias físicas.

Acuña sufrió un golpe en el hombro y un pisotón en el pie izquierdo durante el encuentro ante Sarmiento, lo que llevó al entrenador Leonardo Ponzio a reemplazarlo en el segundo tiempo por Francisco Ortega. En el banco de suplentes, Acuña se aplicó hielo en las áreas afectadas y se observó que tenía dificultades para caminar tras el partido. Su condición física en los entrenamientos previos al encuentro contra Belgrano será determinante para su posible inclusión en el equipo.

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Si Acuña no logra recuperarse, Ortega se perfila como el reemplazo en el lateral izquierdo. Además, el cuerpo técnico podría optar por no convocarlo para evitar que sus molestias se agraven, lo que podría complicar aún más las aspiraciones del equipo en el torneo.

River Plate, que se ubica noveno en la Zona B con 17 puntos, necesita sumar en los próximos partidos para clasificarse a los octavos de final. La situación es delicada, ya que se encuentra a solo una unidad del último equipo que actualmente estaría accediendo a esa fase.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará River Plate? River Plate se enfrentará a Belgrano en el Torneo Clausura.

¿Quién es un jugador clave con problemas físicos? Marcos Acuña es un jugador clave que terminó su último partido con molestias físicas.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se disputará el domingo a las 20.15.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Cuál es la situación actual de River Plate en el torneo? River Plate se ubica noveno en la Zona B con 17 puntos y necesita sumar para clasificar a los octavos de final.

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