FOTO: Intero Biosystems se consagró como el ganador del Startup Battlefield en Disrupt 2026

Durante tres días, 20 startups se presentaron en el Startup Battlefield de TechCrunch Disrupt 2026, que tuvo lugar en San Francisco. Estas empresas fueron seleccionadas entre las mejores del Startup Battlefield 200 para competir por el prestigioso Startup Battlefield Cup y un premio de $100,000. Al finalizar las presentaciones, se anunció al ganador.

Las startups participantes fueron elegidas para competir en el Startup Battlefield, donde realizaron demostraciones en vivo ante un panel de inversores y líderes del sector que actuaron como jueces.

Después de horas de deliberación, los editores de TechCrunch revisaron las notas de los jueces y redujeron la lista a cinco finalistas: Apate, Flox Intelligence, Intero Biosystems, Industrial Next y Satlyt.

Estos cinco finalistas se presentaron ante un panel de jueces compuesto por Alexa von Tobel de Inspired Capital, Chi-Hua Chien de Goodwater Capital, Dayna Grayson de Construct Capital, Karl Alomar de M13 y Stacy Brown-Philpot de Cherryrock Capital.

Finalmente, se anunció que el ganador del TechCrunch Startup Battlefield 2026 es Intero Biosystems.

Intero Biosystems: el ganador

Intero Biosystems, una startup con sede en Denver, fue fundada por Charlie Childs y Madeline Eiken, quienes desarrollaron un producto innovador a partir de su investigación en la Universidad de Michigan. La empresa se especializa en la creación de organoides intestinales humanos de 1 mm, un tejido cultivado en laboratorio que imita el intestino humano. Este avance permite estudiar cómo los medicamentos y otros compuestos pueden afectar el cuerpo humano antes de ser probados en personas.

Su producto estrella, el GastroScreen, se vende a empresas farmacéuticas, biotecnológicas, alimentarias y químicas para la realización de pruebas de medicamentos y otros compuestos.

Para conocer más sobre Intero Biosystems, se puede leer un artículo adicional en este enlace.

Apate: el subcampeón

El segundo lugar fue para Apate, una startup australiana fundada por Dali Kaafar, quien desarrolló la idea mientras investigaba en la Universidad de Macquarie en Sídney. Apate utiliza miles de agentes de inteligencia artificial que simulan ser víctimas inocentes para responder a llamadas de estafadores, mensajes sospechosos y correos electrónicos, así como para unirse a grupos en redes sociales con el fin de atraer a los defraudadores. Además, los clientes tienen acceso a un portal de información que ofrece inteligencia y análisis sobre las estafas dirigidas a sus usuarios finales o empleados.

Para leer más sobre Apate, se puede consultar un artículo separado en este enlace.

Ambas empresas se unen a la lista de ganadores y finalistas del Startup Battlefield, que incluye a reconocidas startups como Trello, Discord, Cloudflare y Mint. Con más de 1,700 alumni que han participado en el programa, los egresados del Startup Battlefield han recaudado colectivamente más de $30 mil millones en financiamiento, con más de 200 salidas exitosas.