Meta y Apple presentan Muse Spark Open, un innovador modelo de IA para Macs

Meta lanzó recientemente su nuevo modelo de inteligencia artificial denominado Muse Spark Open, el cual ha sido diseñado para funcionar de manera local en computadoras con procesadores Apple Silicon. Este modelo, que se distingue por su capacidad de operar con 816 mil millones de parámetros y un contexto de 1 millón de tokens, promete ofrecer un rendimiento superior al de otros modelos de código abierto populares, según los resultados de evaluación divulgados por la compañía.

El Muse Spark Open se presenta como un modelo nativo multimodal, ideal para tareas complejas de programación y trabajos automatizados. Sin embargo, su funcionamiento local requiere un equipo potente, con un mínimo de 1 terabyte de RAM, siendo el Mac Studio con el chip M5 Ultra la mejor opción para su óptimo desempeño.

A pesar de estos requisitos, quienes logren implementar el modelo podrán beneficiarse de su gran versatilidad en tareas de programación y otras actividades de escritorio. Meta ha integrado este modelo con Muse Code, su terminal de codificación basada en IA, y lo ha utilizado en diversos flujos de trabajo, incluyendo la corrección de errores y la implementación de nuevas funcionalidades en un cliente de Mastodon.

Además, se ha utilizado en la ejecución de DaVinci Resolve, un software de edición de video de alta gama, donde demostró su capacidad para revisar y recortar metraje.

Los modelos de código abierto, como el Muse Spark Open, ofrecen ventajas significativas en comparación con modelos cerrados y propietarios, destacándose por su rentabilidad, transparencia y flexibilidad. Meta ha hecho disponible este modelo a través de diversas plataformas de API.