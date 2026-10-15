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Meta y Apple presentan Muse Spark Open, un innovador modelo de IA para Macs

Meta ha lanzado Muse Spark Open, un modelo de inteligencia artificial que corre localmente en Macs. Esta herramienta, diseñada para tareas complejas, requiere al menos 1TB de RAM y promete revolucionar el uso de IA en la computación personal.

15/10/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

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Muse Spark Open, el nuevo modelo de IA de Meta

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Meta lanzó recientemente su nuevo modelo de inteligencia artificial denominado Muse Spark Open, el cual ha sido diseñado para funcionar de manera local en computadoras con procesadores Apple Silicon. Este modelo, que se distingue por su capacidad de operar con 816 mil millones de parámetros y un contexto de 1 millón de tokens, promete ofrecer un rendimiento superior al de otros modelos de código abierto populares, según los resultados de evaluación divulgados por la compañía.

El Muse Spark Open se presenta como un modelo nativo multimodal, ideal para tareas complejas de programación y trabajos automatizados. Sin embargo, su funcionamiento local requiere un equipo potente, con un mínimo de 1 terabyte de RAM, siendo el Mac Studio con el chip M5 Ultra la mejor opción para su óptimo desempeño.

A pesar de estos requisitos, quienes logren implementar el modelo podrán beneficiarse de su gran versatilidad en tareas de programación y otras actividades de escritorio. Meta ha integrado este modelo con Muse Code, su terminal de codificación basada en IA, y lo ha utilizado en diversos flujos de trabajo, incluyendo la corrección de errores y la implementación de nuevas funcionalidades en un cliente de Mastodon.

Además, se ha utilizado en la ejecución de DaVinci Resolve, un software de edición de video de alta gama, donde demostró su capacidad para revisar y recortar metraje.

Los modelos de código abierto, como el Muse Spark Open, ofrecen ventajas significativas en comparación con modelos cerrados y propietarios, destacándose por su rentabilidad, transparencia y flexibilidad. Meta ha hecho disponible este modelo a través de diversas plataformas de API.

Lectura rápida

¿Qué es Muse Spark Open?
Es un modelo de inteligencia artificial lanzado por Meta, diseñado para funcionar en Macs y optimizado para tareas complejas.

¿Cuándo fue lanzado?
Fue lanzado el 15 de octubre de 2026.

¿Qué requisitos tiene?
Requiere un mínimo de 1 terabyte de RAM para su funcionamiento óptimo.

¿Qué tareas puede realizar?
Está diseñado para tareas de programación complejas y automatización de trabajos en entornos de escritorio.

¿Dónde se puede utilizar?
Funciona localmente en computadoras con procesadores Apple Silicon, como el Mac Studio con el chip M5 Ultra.

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