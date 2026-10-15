Panos Panay de Amazon destaca la importancia de aprender de los fracasos en el desarrollo de productos

Panos Panay, ejecutivo de Amazon, ofreció un mensaje claro a los fundadores de startups: el fracaso es una parte inevitable y necesaria para construir un producto exitoso. En el evento TechCrunch Disrupt, realizado en San Francisco, Panay compartió su experiencia personal, destacando que aprender de los errores es fundamental para avanzar.

Panay, quien es el SVP de Dispositivos, Alexa y Leo en Amazon, enfatizó que los emprendedores deben estar dispuestos a fallar. "No solo debes estar dispuesto, debes ir a fallar", afirmó. Según él, si no se ha fracasado, probablemente no se haya empujado lo suficiente los límites. "Se trata de cosechar las lecciones aprendidas cuando fallas. Tienes que estar dispuesto a enfrentarlo y, a medida que lo enfrentas, aprender de ello", agregó.

El ejecutivo recordó un fracaso significativo que experimentó en Microsoft, donde trabajó durante más de 19 años. Relató el lanzamiento de la Surface RT, la primera tablet de Microsoft, como un gran fracaso que resultó en una pérdida de casi mil millones de dólares. "Recuerdo estar en la portada de un periódico que solo decía 'fracaso'", comentó Panay. Sin embargo, destacó que lo más importante no fue el fracaso en sí, sino lo que se aprendió de él. "El truco fue, y siempre será, ¿has cosechado las enseñanzas y entendido lo que sucedió?", dijo.

Panay explicó que los fracasos a menudo son el resultado de decisiones erróneas tomadas meses o incluso años antes. "Hubo todos estos pasos en el camino que llevaron a ese momento de fracaso", reflexionó. Para él, aceptar el fracaso es crucial para el crecimiento y la mejora. "Si quieres tener éxito, sí, tomas ese fracaso, pero no dejas ir tu visión. Eso es todo. Surface ha tenido un buen desempeño. No dejas ir tu visión. No la rompes", concluyó.

El mensaje de Panay resuena especialmente en el ámbito tecnológico, donde la innovación y el riesgo van de la mano. Aprender de los fracasos no solo ayuda a evitar errores similares en el futuro, sino que también puede guiar a los emprendedores hacia un mejor enfoque en sus proyectos y productos.