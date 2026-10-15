SK Hynix busca aprobación para exportar equipos a China a cambio de fábrica en EE.UU.

SK Hynix se encuentra en medio de un complicado panorama en la industria de los semiconductores entre Estados Unidos y China. Su unidad de memoria flash, Solidigm, busca la aprobación del gobierno estadounidense para enviar equipos de fabricación de chips a su fábrica en Dalian, China, como condición para continuar con la construcción de una nueva fábrica de semiconductores en EE.UU., según reportes de Reuters que citan fuentes anónimas.

Se ha informado que Solidigm está considerando construir una fábrica de chips NAND en EE.UU., con New York como posible ubicación. Los chips NAND son esenciales en las unidades de almacenamiento de estado sólido, utilizadas en dispositivos desde laptops y smartphones hasta centros de datos para inteligencia artificial.

La escasez global de componentes, impulsada por el aumento de la demanda de centros de datos de IA, ha elevado los precios de los chips, incluidos los de RAM y SSD. La firma de investigación TrendForce anticipa un aumento del 15% al 20% en los precios de NAND para el cuarto trimestre.

Las fuentes citadas por Reuters indican que Solidigm desea instalar más equipos de fabricación de chips en espacios disponibles en su fábrica de Dalian para aumentar la producción de chips NAND. Sin embargo, SK Hynix ha declarado a TechCrunch que no busca expandir la capacidad en su instalación Mod B en Dalian, completada en 2023, y que la instalación de equipos se realiza en consulta y con autorización del gobierno estadounidense.

Desde octubre de 2022, Washington impuso restricciones a la exportación de chips avanzados y equipos de fabricación a China por razones de seguridad nacional, endureciendo las reglas en 2023. En septiembre de 2025, la administración Trump revocó exenciones especiales de exportación para ciertas instalaciones de SK Hynix, Samsung e Intel en China. Desde entonces, EE.UU. ha otorgado licencias anuales a Samsung y SK Hynix para enviar equipos de fabricación de chips a sus plantas en China.

Además, EE.UU. ha incentivado a los fabricantes extranjeros a construir y expandir sus instalaciones en el país. En julio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, expresó su deseo de que Samsung y SK Hynix construyan fábricas de chips en EE.UU., señalando que estaba en conversaciones con ambas empresas.