Femicidio de Bárbara Aragón: imputaron al único detenido y Fiscalía no descarta a otros

La Justicia provincial dictó la prisión preventiva por dos años para Eliel S., el hombre de 37 años imputado por el femicidio de Bárbara Aragón, la joven de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 11 de octubre en una vivienda de la zona noroeste de Rosario. La resolución se conoció al finalizar la audiencia imputativa, en la que también se le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Al salir del Centro de Justicia Penal, la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, confirmó a Cadena 3 Rosario que la jueza hizo lugar a la evidencia presentada por la Fiscalía, admitió la calificación legal y dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley. Según explicó, ese período permitirá avanzar con la investigación y determinar si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio. La pena en expectativa por los delitos atribuidos es la prisión perpetua.

“Más allá de lo que dijo la defensa, la jueza hizo lugar completamente a la evidencia, a la atribución y a la calificación legal escogida”, señaló la fiscal. También cuestionó la versión presentada por el imputado al sostener que “no se condice para nada con la evidencia que tenemos reunida”, en particular con los elementos técnicos y médicos incorporados al expediente.

La reconstrucción

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante la audiencia, Bárbara llegó a la vivienda ubicada en Juan José Paso al 6200 después de acordar un encuentro sexual con el acusado a través de una aplicación. Según Bertolotti, hasta el momento no hay indicios de que ambos se conocieran previamente.

La fiscal explicó que la joven había solicitado al chofer de la aplicación DiDi su número de teléfono antes de llegar al domicilio, con la intención de que regresara a buscarla aproximadamente una hora después. Sin embargo, a los pocos minutos de permanecer en el lugar, comenzó a pedirle que volviera de manera urgente.

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“Le empieza a solicitar que vuelva urgente a buscarla porque esta persona no tenía dinero para pagarle”, relató Bertolotti. La fiscal agregó que el viaje de ida había sido abonado por el imputado mediante una transferencia al conductor, un dato que permitió avanzar en la identificación del domicilio y del hombre investigado.

El testimonio del chofer resultó determinante para reconstruir las últimas horas de la joven. El conductor advirtió una publicación realizada por la familia para buscarla, en la que difundían su fotografía y teléfonos de contacto. Al reconocerla, se comunicó inmediatamente con sus familiares y les contó lo ocurrido.

La fiscal destacó la participación de los familiares en la búsqueda de Bárbara y señaló que actuaron con cautela durante las averiguaciones. Antes de recibir la información del conductor, recorrieron distintos lugares donde la joven solía estar y solicitaron asistencia policial cada vez que necesitaban realizar alguna comprobación.

“Fue proactivo, fue muy cauteloso”, expresó Bertolotti sobre el accionar de la familia. También indicó que se realizaron las denuncias correspondientes, incluida la de paradero, y que los datos que iban obteniendo se comunicaron a la Policía para ampliar las actuaciones.

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La Fiscalía cuenta, además, con testimonios y evidencia objetiva que, según explicó la funcionaria, respaldan la hipótesis presentada ante la jueza. Entre los elementos relevantes se encuentra el preinforme de autopsia, que aporta información sobre las circunstancias de la muerte y contradice, de acuerdo con la fiscal, parte de la versión brindada por el acusado.

El cuerpo de Bárbara había sido encontrado durante la mañana del domingo 11 de octubre, envuelto en una frazada y oculto dentro de una valija, en una vivienda de Juan José Paso al 6200, en el noroeste rosarino. El hallazgo se produjo después de que sus familiares iniciaran una búsqueda ante la falta de noticias sobre ella. El último contacto conocido con la joven había sido el sábado al mediodía.

No descartan otros involucrados

Uno de los principales reclamos de la familia desde el inicio de la causa es que se investigue si hubo otras personas vinculadas al crimen. Blanca, la madre de Bárbara, había expresado antes de la audiencia su disconformidad con la existencia de un único detenido y sostenido que, a su entender, había más personas presentes o involucradas en lo sucedido.

“Hasta que no estén todos los que estaban ese día que la encontramos, no va a haber justicia”, había afirmado la mujer, al reclamar que se profundicen las medidas investigativas.

Consultada sobre esa posibilidad después de la audiencia, Bertolotti aclaró que la imputación realizada hasta el momento corresponde a quien la Fiscalía considera autor material del hecho. Sin embargo, remarcó que no se descarta ninguna hipótesis respecto de terceras personas.

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“Es todo materia de investigación”, afirmó, y recordó que el crimen ocurrió menos de una semana antes de la audiencia, por lo que todavía se desarrollan distintas líneas de trabajo.

La fiscal también señaló que el informe final de autopsia aún no está disponible y que la investigación continúa con el análisis de los elementos reunidos hasta el momento.

Con la prisión preventiva ya dispuesta y las imputaciones formalizadas, la causa entra ahora en una nueva etapa. La Fiscalía deberá profundizar la reconstrucción de las últimas horas de Bárbara, completar las pericias pendientes y establecer si existen otras responsabilidades penales en el femicidio.

Informe de Julián Maragliano.