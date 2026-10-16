Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 88%. La visibilidad es de 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para este viernes 16 de octubre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación térmica algo más baja, pero no se prevén lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 18°, con cielo cubierto. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con algunas nubes. El lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con cielo cubierto. Para el martes 20 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, también con nubes cubiertas. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras.