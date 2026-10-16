En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, Córdoba amanecerá con temperaturas que oscilarán entre 12° y 20°. La humedad será alta y el cielo estará cubierto. Se prevé un día sin lluvias.

16/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 16 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 16 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 88%. La visibilidad es de 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para este viernes 16 de octubre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación térmica algo más baja, pero no se prevén lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 18°, con cielo cubierto. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con algunas nubes. El lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con cielo cubierto. Para el martes 20 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, también con nubes cubiertas. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf