Multitudinario reclamo en Rosario por recursos universitarios: "Que se cumpla la ley"

La ciudad de Rosario fue escenario de una nueva Marcha Federal Universitaria, en una jornada que reunió a estudiantes, docentes, autoridades universitarias y distintos sectores de la sociedad en defensa de la educación pública. La movilización concentró a una importante cantidad de personas en el centro, y pasadas las 17.30 llegó al Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizó la lectura de un documento consensuado por los adherentes.

Las columnas comenzó a desplazarse desde la Plaza San Martín y recorrió las calles del centro rosarino en dirección al Parque Nacional a la Bandera. El operativo de tránsito incluye cortes en las inmediaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde el ámbito universitario, el reclamo apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En el marco de la movilización, el vicerrector Macías dijo a Cadena 3 Rosario que el reclamo de la comunidad universitaria pone el foco en el cumplimiento de la normativa vigente. “Lo único que pedimos con mucho respeto y con mucha humildad es que la ley se cumpla”, expresa, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, defiende los mecanismos de control sobre las instituciones y asegura que “las auditorías son permanentes. Las auditorías estuvieron siempre. Nosotros estamos permanentemente auditados”.

La convocatoria se desarrolló en medio de condiciones meteorológicas cambiantes, con momentos de sol, llovizna y chaparrones que acompañaron el avance.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El recorrido parte desde plaza San Martín y avanza por Dorrego hasta San Lorenzo. Luego continúa por San Lorenzo hasta Laprida y continuidad por esa calle hasta Santa Fe. Allí, la columna se dividirá en dos grupos: uno avanzará por Santa Fe y el otro por Córdoba, para confluir finalmente en el Monumento a la Bandera, donde se realizaba el acto principal.

La movilización es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones estudiantiles y los gremios del sector. Entre los principales reclamos figuran la actualización de los salarios docentes y no-docentes, la recomposición de las becas estudiantiles y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y el desarrollo de la ciencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como parte de las actividades previas, estudiantes de las facultades de Psicología y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario realizaron una intervención en el ingreso al Centro Universitario La Siberia. La actividad se desarrolló el martes por la noche con la consigna “Presidente, cumpla la ley. Universidad pública siempre”, para visibilizar el reclamo y convocar a la comunidad a participar de la marcha.

La protesta se desarrolla en medio del conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. Los sectores convocantes advierten sobre las dificultades presupuestarias y reclaman medidas para sostener la educación pública y el sistema científico. Durante la tarde se esperan cortes parciales y demoras en el tránsito en el centro rosarino y en las inmediaciones del Monumento.