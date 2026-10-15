FOTO: Femicidio en La Plata: un hombre se entrega tras asesinar a su pareja y huir a Jujuy

La Plata, 15 de octubre (NA) -- Un hombre de 48 años se presentó espontáneamente este jueves en la comisaría segunda de esta ciudad y confesó haber matado a su pareja, en un hecho que había perpetrado en su vivienda al inicio de esta semana, según confirmaron las autoridades policiales.

Tras la revelación, los efectivos fueron hasta una casa ubicada en 39, entre 121 y 122, donde hallaron el cuerpo de la víctima con signos compatibles con una asfixia mecánica. Y según confirmó el sujeto, la había asesinado el lunes pasado.

El hecho es investigado como femicidio y quedó a cargo de la Fiscalía 17 de La Plata en turno a cargo de Eugenia Di Lorenzo.

De acuerdo con la información policial a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, el acusado, identificado por sus iniciales J. M. B., se presentó en la comisaría y manifestó haber matado a G. P. M., su pareja. Ante este escenario, el implicado quedó preso y se preservó la escena para las pericias.

El implicado también señaló que después del crimen viajó a la provincia de Jujuy para dejar a su hijo, de un año y medio, al cuidado de su hermana.

La información oficial indica que esa circunstancia fue corroborada telefónicamente antes de que el hombre regresara a La Plata y se presentara en la comisaría.