FOTO: La Muestra Industrial debatió en Rafaela los desafíos para transformar el sector productivo

La Muestra Industrial Argentina 2026 “En el Centro de Todo” desarrolló este jueves 15 de octubre su segunda jornada en la Sociedad Rural de Rafaela, con una agenda centrada en las transformaciones que enfrenta el sector productivo y las oportunidades que surgen en un escenario económico y tecnológico en constante evolución.

Tras una primera jornada dedicada a la integración regional, el desarrollo industrial y la inserción internacional, el encuentro avanzó sobre cuestiones concretas que condicionan el crecimiento de las empresas: la presión tributaria, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de talento, la infraestructura y el acceso a sectores estratégicos como la energía, la minería y la bioeconomía.

La iniciativa, organizada por NC Producciones junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) reunió nuevamente a empresarios, funcionarios, especialistas y representantes de instituciones vinculadas con la actividad industrial.

Presión tributaria y competitividad empresarial

La programación comenzó con un análisis del impacto de los impuestos sobre la actividad productiva formal.

El panel estuvo protagonizado por César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, y Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Durante el encuentro, los especialistas abordaron el peso de la estructura impositiva sobre las empresas y su relación con las condiciones de competitividad del sector industrial.

La discusión permitió incorporar a la agenda uno de los principales desafíos que enfrentan las industrias argentinas: las condiciones tributarias bajo las cuales desarrollan su actividad e impulsan nuevas inversiones.

Inteligencia artificial, talento y transformación digital

La incorporación de tecnología y la evolución de las capacidades laborales ocuparon un lugar destacado durante la mañana.

En el panel dedicado al talento y la cultura organizacional participaron Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21, y Andrés Ciambotti, director de Stockzero, con la participación de Ignacio López, director ejecutivo del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC).

El intercambio estuvo orientado a los cambios que atraviesan las organizaciones, la necesidad de desarrollar nuevas habilidades y el papel de las personas frente a la transformación tecnológica.

Posteriormente, Antonio Safadi, responsable de Inteligencia Artificial de Santex, y Mauricio Basso, secretario de Coordinación de Transformación Digital de Santa Fe, protagonizaron un diálogo sobre los desafíos de incorporar herramientas digitales y nuevas tecnologías en los procesos productivos.

La agenda continuó con una conferencia de Carlos Pallotti, dedicada a la economía del conocimiento, junto a Gustavo Segnini, representante del Clúster de Empresas del Conocimiento de Rafaela.

Al mediodía, Andrés Pallaro brindó una charla destinada especialmente a estudiantes de escuelas técnicas y universidades, centrada en cómo combinar las capacidades humanas con la inteligencia artificial para desenvolverse en el futuro del trabajo.

Gestión de riesgos e infraestructura para el desarrollo

Durante la tarde, las actividades continuaron con un panel dedicado a la gestión de riesgos industriales, del que participaron Claudio Kañevsky, de Grupo Sancor Seguros, y Jeremías Almada, de El Norte Seguros.

La propuesta abordó la importancia de la prevención y la administración de riesgos dentro de la actividad empresarial.

Posteriormente, la infraestructura y la logística fueron protagonistas de un intercambio entre Julieta Daffonchio, de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL), y Jorge Henn, subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe.

El panel contó con la moderación de Gabriel Gentinetta, representante del CCIRR, y puso en agenda el papel de la infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción y mejorar las condiciones de competitividad.

Petróleo, gas y minería: oportunidades para la industria nacional

Uno de los espacios destacados de la segunda jornada estuvo dedicado a las oportunidades que representan el petróleo, el gas y la minería para el entramado industrial argentino.

El panel fue conducido por Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, y contó con la participación de Ariel Masut, de la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC); Alejandra Cardona, de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); y Rubén Fabrizio, de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC).

La actividad permitió analizar el potencial de estos sectores estratégicos y las posibilidades de vinculación con empresas industriales capaces de aportar productos, tecnología, ingeniería y servicios especializados.

La bioeconomía como motor del desarrollo federal

El cierre de la programación abierta estuvo dedicado a la bioeconomía y su potencial como plataforma de crecimiento para las economías regionales.

Participaron Fernando Vilella, exsecretario de Bioeconomía de la Nación, y Cecilia Mijich, subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Santa Fe.

El panel incorporó al debate las oportunidades vinculadas con el aprovechamiento de recursos biológicos, la generación de valor agregado y el desarrollo de nuevas actividades productivas.

Una ronda de negocios para conectar fabricantes con compradores

En paralelo a las conferencias, se desarrolló la segunda ronda de negocios de la Muestra Industrial.

Bajo el nombre “Del productor a la góndola”, la actividad reunió a fabricantes con representantes de supermercados, distribuidores e importadores.

El encuentro estuvo orientado a facilitar contactos comerciales y generar oportunidades para que las empresas amplíen sus canales de comercialización y accedan a nuevos mercados.

Reuniones sectoriales y una agenda de trabajo conjunta

La segunda jornada también incluyó encuentros institucionales en la sala de sesiones de la Sociedad Rural de Rafaela.

Allí se desarrolló el plenario de la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA) y de la Mesa Provincial de Maquinaria Agrícola y Agropartes.

Además, se concretaron reuniones de la Mesa Provincial de Bioenergía y la segunda reunión de la Agenda Láctea Post SIL 2026.

Estos espacios permitieron dar continuidad al trabajo sectorial y abordar temas vinculados con el desarrollo de actividades productivas estratégicas para Santa Fe y la región.

Innovación y liderazgo en el cierre de la jornada

Por la noche, la programación continuó con una cena de camaradería que tuvo como protagonista a Walter Abrigo, director general de Santex.

El empresario participó de una conversación sobre cómo liderar procesos de transformación empresarial a partir de la innovación, la tecnología y el propósito.

La actividad contó con la moderación de Iván Acosta y formó parte de los espacios de intercambio destinados a empresarios y referentes del sector productivo.

La Muestra Industrial Argentina 2026 concluirá este viernes 16 de octubre, con actividades programadas entre las 10 y las 13.

Uno de los momentos centrales de la última jornada será la presentación de las conclusiones de la Muestra, que reunirá los principales planteos surgidos durante el encuentro.

De esta manera, la primera edición de “En el Centro de Todo” llegará a su cierre luego de tres días de conferencias, rondas de negocios y espacios de vinculación destinados a fortalecer el desarrollo industrial argentino.

La programación completa puede consultarse en ?muestraindustrial.ar.