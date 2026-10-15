Lisandro Martínez se reunió con dirigentes del Manchester United tras sus críticas al club

FOTO: Lisandro Martínez durante la presentación de camisetas de la actual temporada.

El defensor de la Selección argentina y del Manchester United, Lisandro Martínez, sostuvo que mantuvo una reunión "muy positiva" con el entrenador Michael Carrick y otros dirigentes del club, buscando dejar atrás el conflicto generado por sus recientes declaraciones.

El futbolista, el director técnico y los directivos intercambiaron opiniones y dialogaron abiertamente sobre lo sucedido en el último partido, evidenciando un notable cambio en la postura del defensor: "Sé que todos en el club están haciendo todo lo posible para tener éxito".

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Lisandro Martínez había manifestado críticas hacia la gestión del director deportivo, Jason Wilcox, a quien demandó mayor inversión después de la última derrota, lo que generó un gran revuelo en la institución.

Dos días después de dejarse llevar por "el enojo y la frustración" al hablar ante los medios, Lisandro Martínez reiteró sus disculpas y comentó que este conflicto "ya quedó atrás".

Su molestia surgió tras una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la segunda fecha de la UEFA Champions League, donde mencionó que tuvieron una "actuación muy pobre" y centró su crítica en la labor de Wilcox, quien había realizado un gasto de 155 millones de libras en el mercado de pases.

El defensor central recibió numerosas críticas de ídolos del club, como Wayne Rooney y Jamie Carragher, quienes consideraron que debía ser vendido y lo tildaron de "irrespetuoso" con sus compañeros. Por ello, Lisandro Martínez se apresuró a disculparse.

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En una publicación en sus redes sociales, el jugador surgido de las inferiores de Newell’s asumió la responsabilidad del desempeño del equipo y afirmó que los futbolistas deben "rendir" para mejorar la situación del club. Además, comentó que se dejó llevar por la "pasión y el deseo de ganar" que caracteriza al fútbol.

El jueves, Lisandro Martínez utilizó nuevamente sus redes sociales para informar que fue parte de una reunión con Carrick y los líderes del club, donde se dialogó de forma "muy positiva" sobre los acontecimientos recientes.

Además de reiterar sus disculpas por sus comentarios previos, el campeón del Mundo en Catar 2022 reconoció que sus palabras no contribuyeron a mantener la unidad dentro del club y asumió que "sabe" que todos están esforzándose para lograr "el éxito que el club y sus simpatizantes merecen".