Impactantes lluvias en Chile causan aludes y desastres en América Latina

FOTO: Fuertes lluvias provocan aludes en Chile y otras fotos destacadas de América Latina y el Caribe

Intensas lluvias han impactado a la capital de Chile, provocando aludes que arrastran automóviles e inundaciones en numerosas viviendas. La situación ha llevado a que muchas familias enfrenten pérdidas materiales significativas y un estado de alerta en la región. En un contexto más amplio, un terremoto de magnitud 7,7 también sacudió a Panamá, generando preocupación entre la población y las autoridades locales, quienes se encuentran evaluando los daños y la respuesta necesaria ante este fenómeno natural.

Por otro lado, la crisis de medicamentos en Cuba ha llevado a los ciudadanos a recurrir a farmacias comunitarias gratuitas, donde buscan obtener los medicamentos esenciales que escasean en el mercado. Esta situación evidencia las dificultades que enfrenta el país en términos de salud pública y acceso a suministros básicos.

La galería de imágenes, seleccionada por el fotoperiodista Esteban Félix, refleja estos momentos críticos en la región, mostrando no solo la devastación provocada por las lluvias en Chile, sino también la resiliencia de las comunidades afectadas y la lucha de los cubanos por acceder a la atención médica necesaria.