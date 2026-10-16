Impactantes lluvias en Chile causan aludes y desastres en América Latina
Las intensas precipitaciones en Chile han generado aludes y daños significativos en la capital. Además, un terremoto de 7,7 afectó a Panamá y Cuba enfrenta una crisis de medicamentos, recurriendo a farmacias comunitarias.
FOTO: Fuertes lluvias provocan aludes en Chile y otras fotos destacadas de América Latina y el Caribe
Intensas lluvias han impactado a la capital de Chile, provocando aludes que arrastran automóviles e inundaciones en numerosas viviendas. La situación ha llevado a que muchas familias enfrenten pérdidas materiales significativas y un estado de alerta en la región. En un contexto más amplio, un terremoto de magnitud 7,7 también sacudió a Panamá, generando preocupación entre la población y las autoridades locales, quienes se encuentran evaluando los daños y la respuesta necesaria ante este fenómeno natural.
Por otro lado, la crisis de medicamentos en Cuba ha llevado a los ciudadanos a recurrir a farmacias comunitarias gratuitas, donde buscan obtener los medicamentos esenciales que escasean en el mercado. Esta situación evidencia las dificultades que enfrenta el país en términos de salud pública y acceso a suministros básicos.
La galería de imágenes, seleccionada por el fotoperiodista Esteban Félix, refleja estos momentos críticos en la región, mostrando no solo la devastación provocada por las lluvias en Chile, sino también la resiliencia de las comunidades afectadas y la lucha de los cubanos por acceder a la atención médica necesaria.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Chile?
Fuertes lluvias causaron aludes y daños en la capital, arrastrando vehículos e inundando viviendas.
¿Qué magnitud tuvo el terremoto en Panamá?
Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá, generando alarma en la población.
¿Cómo afecta la crisis en Cuba?
Los cubanos han comenzado a utilizar farmacias comunitarias gratuitas debido a la escasez de medicamentos.
¿Quién seleccionó las imágenes?
La galería fue seleccionada por el fotoperiodista Esteban Félix.
¿Qué muestran las imágenes?
Las imágenes reflejan la devastación por las lluvias en Chile y la resiliencia de las comunidades afectadas.
[Fuente: AP]