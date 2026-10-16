Trudy se convierte en huracán de categoría 3 y amenaza la costa del Pacífico mexicano

FOTO: Trudy gana fuerza y se convierte en huracán de categoría 3 frente a la costa mexicana del Pacífico

MIAMI (AP) — Trudy se ha intensificado y ahora es un huracán de categoría 3, según reportes de primera hora del viernes. Este fenómeno se localiza frente a la costa del Pacífico de México.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas por hora) y se desplaza en dirección noroeste a una velocidad de 9 km/h (6 mph). La información fue proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

En términos de ubicación, Trudy se encuentra aproximadamente a 420 kms (260 millas) al suroeste de Acapulco y a 590 kms (365 millas) al sur-sureste de Manzanillo. Según las proyecciones, el huracán podría seguir fortaleciéndose en las próximas 48 horas.

Se prevé que el vórtice de Trudy se acerque a la costa del suroeste y del centro-oeste de México durante el sábado. En la misma región, al noroeste, la tormenta tropical Simon tiene vientos de 75 km/h (45 mph) y se anticipa que se debilitará en breve hasta convertirse en una baja remanente.

Adicionalmente, en el Pacífico, la tormenta tropical Champi se encontraba al este de Guam, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 19 km/h (12 mph), con vientos máximos sostenidos de 86 km/h (52 mph), según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y el sitio web del Comando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de Estados Unidos.

Se ha emitido una advertencia de tifón para Guam y Rota, junto con una alerta de tormenta tropical para Tinian, Saipan y áreas circundantes.