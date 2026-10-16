Trudy se convierte en huracán de categoría 3 y amenaza la costa del Pacífico mexicano
El huracán Trudy, con vientos de 195 km/h, se encuentra a 420 km de Acapulco. Se espera que se acerque a la costa mexicana en las próximas horas, aumentando su fuerza.
FOTO: Trudy gana fuerza y se convierte en huracán de categoría 3 frente a la costa mexicana del Pacífico
MIAMI (AP) — Trudy se ha intensificado y ahora es un huracán de categoría 3, según reportes de primera hora del viernes. Este fenómeno se localiza frente a la costa del Pacífico de México.
El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas por hora) y se desplaza en dirección noroeste a una velocidad de 9 km/h (6 mph). La información fue proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).
En términos de ubicación, Trudy se encuentra aproximadamente a 420 kms (260 millas) al suroeste de Acapulco y a 590 kms (365 millas) al sur-sureste de Manzanillo. Según las proyecciones, el huracán podría seguir fortaleciéndose en las próximas 48 horas.
Se prevé que el vórtice de Trudy se acerque a la costa del suroeste y del centro-oeste de México durante el sábado. En la misma región, al noroeste, la tormenta tropical Simon tiene vientos de 75 km/h (45 mph) y se anticipa que se debilitará en breve hasta convertirse en una baja remanente.
Adicionalmente, en el Pacífico, la tormenta tropical Champi se encontraba al este de Guam, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 19 km/h (12 mph), con vientos máximos sostenidos de 86 km/h (52 mph), según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y el sitio web del Comando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de Estados Unidos.
Se ha emitido una advertencia de tifón para Guam y Rota, junto con una alerta de tormenta tropical para Tinian, Saipan y áreas circundantes.
Lectura rápida
¿Qué es Trudy?
Es un huracán de categoría 3 que se ha intensificado en el Pacífico mexicano.
¿Cuáles son sus características?
Presenta vientos de 195 km/h y se desplaza a 9 km/h hacia el noroeste.
¿Dónde se encuentra?
Aproximadamente a 420 km de Acapulco y 590 km de Manzanillo.
¿Qué se espera?
Se anticipa que Trudy se acerque a la costa mexicana y siga fortaleciéndose.
¿Qué otras tormentas hay?
La tormenta tropical Simon se debilita, mientras que Champi se mueve cerca de Guam.
[Fuente: AP]