Benchmark advierte que la IA está rompiendo el pacto de no competir entre startups

Durante el evento TechCrunch Disrupt celebrado recientemente, los socios de Benchmark admitieron que el auge de la inteligencia artificial (IA) está desafiando la histórica regla de no respaldar a empresas rivales en el ámbito del capital de riesgo. Esta norma, que había sido un pilar en la industria, se encuentra bajo presión debido a la rápida evolución de las startups tecnológicas.

La tensión entre la lealtad a las empresas de su cartera y la creciente competencia ha llevado a situaciones complejas. Recientemente, se produjo un incidente notable en el que Factory, una startup que desarrolla un agente de IA para la programación, despidió a su asesor de junta Chris Degnan por conductas consideradas poco éticas relacionadas con su rival Cognition, lo que resaltó aún más las tensiones en el sector. Degnan, quien fue acusado de discutir un posible empleo con Cognition mientras tenía acceso a información confidencial de Factory, negó las acusaciones y se unió a Cognition como director de ingresos poco después.

El inversionista Vinod Khosla defendió a Degnan en redes sociales, criticando a Factory y describiendo a la empresa como un "competidor de segunda categoría". Este tipo de conflictos se están volviendo más comunes a medida que las empresas de IA buscan expandir su influencia en el mercado.

En la conversación en Disrupt, los socios de Benchmark subrayaron que la antigua regla de no financiar a competidores ya no es viable. El socio Eric Vishria afirmó que "la dura realidad es que cada empresa está evolucionando rápidamente". Esto implica que los conflictos de interés son inevitables y que la dinámica actual del mercado exige un enfoque más flexible.

Vishria enfatizó que, aunque la exclusividad sigue siendo crucial en las etapas más tempranas de inversión, la naturaleza cambiante de la industria tecnológica y el desarrollo de nuevos productos impulsados por IA están creando un paisaje donde las startups a menudo se cruzan en sus objetivos y territorios.

El socio Chetan Puttagunta explicó que la reducción de costos en el desarrollo de software está alimentando la ambición de los fundadores, quienes quieren abarcar todo el mercado disponible. "Es probable que esto ocurra más a menudo, donde comenzamos a encontrarnos entre nosotros", agregó.

Por su parte, Peter Fenton describió la situación como "kryptonite" para los inversores, indicando que la relación entre los inversores y las startups es compleja y varía desde cofundadores que nunca trabajarían en una empresa competidora hasta inversores en mercados públicos que pueden manejar múltiples competidores. Benchmark, que se posiciona más cerca del primer extremo, mantiene la transparencia como un principio fundamental en sus relaciones con los fundadores.

Aunque Benchmark no está declarando el fin de su pacto de no competencia, la declaración de que los conflictos son cada vez más comunes podría hacer que los fundadores se cuestionen la lealtad de sus inversores en un mercado cada vez más competitivo.