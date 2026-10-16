Panos Panay de Amazon predice un futuro donde los dispositivos AI reemplazan las aplicaciones

Panos Panay, el jefe de dispositivos de Amazon, compartió su visión sobre el futuro de la inteligencia artificial (AI) en el evento TechCrunch Disrupt. En su discurso, propuso un mundo donde los dispositivos AI se convierten en herramientas que trabajan en segundo plano, eliminando la necesidad de aplicaciones y comandos directos.

Durante su presentación, Panay explicó que, actualmente, los usuarios deben recordar qué tareas asignar a sus dispositivos. "Es como apuntar, disparar y regresar", describió. Sin embargo, su visión incluye dispositivos que operan de manera "ambiental", utilizando sensores y AI para anticipar lo que los usuarios necesitan sin que estos tengan que indicarlo explícitamente.

El ejecutivo enfatizó que esta nueva forma de interacción permitiría a los usuarios estar más presentes en su vida diaria. "Mientras los dispositivos trabajan en segundo plano, los usuarios pueden enfocarse más en las personas y las experiencias que los rodean", afirmó Panay.

En el evento, Amazon presentó su nueva línea de dispositivos de Bee, que incluye un dispositivo portátil que se puede llevar en la muñeca o como colgante, así como un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito que se adhiere a los teléfonos inteligentes. Estos dispositivos están diseñados para registrar audio y tomar notas sobre las actividades diarias, ayudando a los usuarios a recordar tareas y recordatorios importantes.

Un aspecto crucial de estos nuevos dispositivos es su enfoque en la privacidad. Panay aseguró que los dispositivos de Bee no almacenan audio de conversaciones, procesando la información en tiempo real y eliminando los datos posteriormente. Además, las transcripciones se encriptan, asegurando que nadie, ni siquiera empleados de Amazon, pueda acceder a ellas sin el consentimiento del usuario.

"Es fundamental que los clientes tengan control sobre su privacidad", declaró Panay. "Cada producto es diferente, pero en el caso de Bee, es esencial diseñar con la privacidad en mente".

Con una larga trayectoria en Microsoft, donde lideró el desarrollo de dispositivos Surface, Panay ha dedicado su carrera a pensar en cómo evolucionará la computación personal. Con la llegada de Bee y la computación ambiental, imagina un futuro donde la interacción con aplicaciones se vuelva menos relevante, ya que la mayoría de las tareas serán gestionadas por AI.

"No creo que un tipo de dispositivo reemplace a otro", aclaró. "Hay una capa de inteligencia que conecta todo, y debe ser útil".