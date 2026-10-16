Robaron 15 portarretratos del cementerio La Piedad de Rosario: "Es un caso aislado"
El director de Cementerios y Defunciones, Fernando Faguaga, informó a Cadena 3 Rosario que la mayoría de los elementos sustraídos contenían fotografías y marcos de antimonio.
16/10/2026 | 07:06Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cámara de seguridad en el Cementerio La Piedad.
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Audio. Robaron 15 portarretratos del cementerio La Piedad de Rosario: "Es un caso aislado"
Cadena 3 Rosario
El cementerio La Piedad de Rosario registró el robo de alrededor de 15 placas, en su mayoría portarretratos con fotografías de personas fallecidas. Fernando Faguaga, titular de la Dirección de Cementerios y Defunciones del municipio, señaló que se trata de un episodio aislado y que no se habían registrado hechos similares en los últimos años.
“La verdad que es un caso aislado. Venimos teniendo, desde los últimos años, no tuvimos ninguna situación de robo”, sostuvo Faguaga al referirse a lo ocurrido en el cementerio municipal.
El funcionario explicó que los elementos sustraídos no eran placas de bronce. “Tenemos relevado alrededor de 15 placas que vamos a estar comunicándole a la familia. La mayoría son fotos y son los marcos de la foto, que son de antimonio”, precisó.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el cementerio La Piedad? Se registró el robo de alrededor de 15 placas, principalmente portarretratos con fotografías de personas fallecidas.
¿Quién es Fernando Faguaga? Es el titular de la Dirección de Cementerios y Defunciones del municipio de Rosario.
¿Cuándo ocurrió el robo? El robo fue reportado recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde sucedió el robo? En el cementerio La Piedad, ubicado en Rosario.
¿Cómo describe Faguaga el incidente? Lo describe como un caso aislado, señalando que no ha habido robos similares en los últimos años.
¿Por qué se considera un episodio aislado? Porque, según Faguaga, no se han registrado situaciones de robo en el cementerio en años recientes.