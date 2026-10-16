Robaron 15 portarretratos del cementerio La Piedad de Rosario: "Es un caso aislado"

FOTO: Cámara de seguridad en el Cementerio La Piedad.

El cementerio La Piedad de Rosario registró el robo de alrededor de 15 placas, en su mayoría portarretratos con fotografías de personas fallecidas. Fernando Faguaga, titular de la Dirección de Cementerios y Defunciones del municipio, señaló que se trata de un episodio aislado y que no se habían registrado hechos similares en los últimos años.

“La verdad que es un caso aislado. Venimos teniendo, desde los últimos años, no tuvimos ninguna situación de robo”, sostuvo Faguaga al referirse a lo ocurrido en el cementerio municipal.

El funcionario explicó que los elementos sustraídos no eran placas de bronce. “Tenemos relevado alrededor de 15 placas que vamos a estar comunicándole a la familia. La mayoría son fotos y son los marcos de la foto, que son de antimonio”, precisó.

Informe de Fernando Carrafiello.