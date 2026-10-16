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Buscan a tres desaparecidos en el Paraná tras caer de una lancha en Fray Luis Beltrán

Uno de los cuatro ocupantes logró salir del agua y fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo. Prefectura Naval desplegó un operativo durante la madrugada y continúa con las tareas para dar con los otros tres hombres.

16/10/2026 | 06:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.

FOTO: Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.

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Prefectura Naval busca a tres personas que desaparecieron en el río Paraná tras el vuelco de una lancha durante la noche del jueves, en la zona de Fray Luis Beltrán. En la embarcación viajaban cuatro amigos y uno de ellos logró salir del agua por sus propios medios.

Según relató el sobreviviente, los cuatro intentaban cruzar el río cuando, a pocos metros de llegar al náutico de Fray Luis Beltrán, perdieron el control de la lancha y cayeron al agua. El hombre fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo.

Tras el aviso, se desplegó un operativo de emergencia con intervención de Prefectura Naval Argentina. El procedimiento incluyó un desplazamiento hacia una arenera ubicada en avenida de las Américas y la ribera de Capitán Bermúdez, donde se hizo presente una embarcación de la fuerza.

La búsqueda de los tres amigos continuaba durante la mañana de este viernes. Hasta el momento, no había novedades oficiales sobre su paradero y se aguardaba información sobre el avance del operativo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el río Paraná? Una lancha volcó, resultando en la desaparición de tres personas.

¿Quiénes están involucrados? Cuatro amigos viajaban en la lancha; uno logró sobrevivir.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante la noche del jueves.

¿Dónde ocurrió el vuelco? En la zona de Fray Luis Beltrán.

¿Cómo se está manejando la situación? Prefectura Naval Argentina está llevando a cabo un operativo de búsqueda.

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