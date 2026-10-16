Buscan a tres desaparecidos en el Paraná tras caer de una lancha en Fray Luis Beltrán

Prefectura Naval busca a tres personas que desaparecieron en el río Paraná tras el vuelco de una lancha durante la noche del jueves, en la zona de Fray Luis Beltrán. En la embarcación viajaban cuatro amigos y uno de ellos logró salir del agua por sus propios medios.

Según relató el sobreviviente, los cuatro intentaban cruzar el río cuando, a pocos metros de llegar al náutico de Fray Luis Beltrán, perdieron el control de la lancha y cayeron al agua. El hombre fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo.

Tras el aviso, se desplegó un operativo de emergencia con intervención de Prefectura Naval Argentina. El procedimiento incluyó un desplazamiento hacia una arenera ubicada en avenida de las Américas y la ribera de Capitán Bermúdez, donde se hizo presente una embarcación de la fuerza.

La búsqueda de los tres amigos continuaba durante la mañana de este viernes. Hasta el momento, no había novedades oficiales sobre su paradero y se aguardaba información sobre el avance del operativo.