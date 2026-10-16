Habló la madre que acusa a un inspector de tránsito de balear su casa: sus hijos no van al colegio

FOTO: Así quedó la casa que fue baleada por un inspector de tránsito. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

Micaela, la madre de cuatro hijos cuya vivienda fue atacada a balazos en barrio Patricios Oeste de Córdoba, contó que había pedido un préstamo de $900 mil y debía devolver $4,5 millones en 15 cuotas de $300 mil. Según su relato, el ataque se produjo después de que se atrasara en uno de los pagos. Su hijo de 14 años sufrió una herida de bala en un pie.

Por el hecho están detenidos dos hombres, entre ellos Eric Silva, conocido como "Gori", inspector de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, la misma área donde trabajaba Claudio Barrelier. La mujer identificó a la esposa del empleado municipal como la persona que le prestó el dinero y la señaló como presunta instigadora del ataque.

"Soy mamá soltera, tengo cuatro niños a mi cargo. Pedí este préstamo porque estaba económicamente mal. Nunca pensé que no iba a poder llegar a pagarlo. Venía bien pagándolo, pero eran muchas cuotas", relató en diálogo con Cadena 3.

La familia está integrada por Micaela y sus cuatro hijos: un niño de 4 años, otro de 9, una niña de 11 y el adolescente de 14 que resultó baleado. Tras lo ocurrido, la madre aseguró que no los está enviando a la escuela por miedo.

"Nunca me imaginé que ellos iban a venir a hacer estas cosas. Jamás pensé que ella iba a mandar a hacer esto", expresó sobre la prestamista. Micaela sostuvo que la mujer habría impulsado la agresión, una acusación que deberá esclarecer la investigación judicial. "Lo que ellos hicieron con mi hijo no tiene perdón de Dios", manifestó.

Durante la entrevista, Micaela precisó que el vencimiento de la cuota era el día 17. De acuerdo con lo reconstruido en el móvil, el ataque ocurrió el 27, cuando habían transcurrido diez días de atraso. La mujer había abonado las primeras cuotas en tiempo y forma. El acuerdo que describió contemplaba devolver cinco veces el capital recibido.

La familia también aportó detalles sobre las lesiones del adolescente. Aunque inicialmente había trascendido que un proyectil lo había rozado, se conoció que sufrió una herida de bala en un pie que requiere curaciones. Según contó su madre, por la posición en la que estaba el chico y la trayectoria del disparo, temió que pudiera haber recibido el impacto en el pecho.

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FOTO: Un menor resultó herido durante la balacera. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

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"Estoy tranquila de saber que ellos están detenidos. Pero ella no está detenida y yo no sé lo que pueden hacer hacia mí. Entonces, el miedo todavía está", sostuvo.

El temor también alcanza al más pequeño de sus hijos. El niño de 4 años se alarma cada vez que escucha ruidos en la puerta y le dice: "Mamá, ahí viene, mamá, ahí viene".

"No tengo cómo explicar el terror que uno tiene en estos momentos para salir afuera", expresó Micaela.

Su padre, Óscar, también habló con Cadena 3 desde la puerta de la vivienda y agradeció la intervención de los vecinos, que persiguieron y redujeron a los dos sospechosos después de los disparos.

Los presuntos atacantes habían llegado en una motocicleta y dispararon contra la casa. Los vecinos alcanzaron a uno en el lugar y al otro aproximadamente una cuadra más adelante. Ambos fueron agredidos y la Policía intervino para evitar que los lincharan.

Silva recibió atención médica antes de quedar detenido. La motocicleta apareció posteriormente a unas cinco cuadras; según la información preliminar, otras personas se la habrían llevado durante el tumulto.

En la causa intervino inicialmente la Unidad de Flagrancia Norte, que imputó al inspector por los disparos de arma de fuego. Luego, el expediente fue remitido a la fiscalía de Andrés Godoy. Silva trabajaba en la misma repartición y bajo la misma jefatura que Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega.

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Informe de Lucía González.