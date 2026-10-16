Detuvieron a "Pocholo", buscado por dos causas y señalado como integrante de la Banda de los Menores

Alex Joel V., de 27 años, fue detenido este jueves en la zona oeste de Rosario durante un operativo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Tenía dos pedidos de captura por causas vinculadas con asociación ilícita e infracción a la ley de estupefacientes.

El procedimiento comenzó en Saavedra al 7800, cuando el hombre circulaba junto a su pareja en un Nissan Kicks gris e intentó escapar a alta velocidad. Tras un seguimiento controlado, los agentes lo interceptaron en la colectora de avenida Circunvalación y bulevar Seguí.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron el vehículo, teléfonos celulares y documentación de interés para las investigaciones. Luego de la detención, realizaron cuatro allanamientos: tres en Rosario, en domicilios de Saavedra al 7800, los pasajes 1467 y 1471, y Martínez de Estrada al 7700, y uno en Montevideo al 3600, en Casilda. Allí incautaron dinero en pesos y dólares, libretas de anotaciones y celulares.

Sobre el detenido pesaban dos órdenes de captura. Una corresponde a una investigación por asociación ilícita a cargo del fiscal Ignacio Hueso, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que la otra está vinculada con una causa por infracción a la ley de estupefacientes, que lleva adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), del Ministerio Público Fiscal.

El hombre, señalado como integrante de la Banda de los Menores, fue trasladado este viernes a una unidad del Servicio Penitenciario provincial. Posteriormente, deberá comparecer en las audiencias de imputación para responder por los delitos que se le atribuyen.