FOTO: Un niño de 12 años en grave estado tras caerle un arco de fútbol en el Club Lanús

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Un niño de 12 años se encuentra internado en grave estado tras ser golpeado por un arco de fútbol en el Club Atlético Lanús, ubicado al sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el accidente tuvo lugar a las 13:00 del martes 13 de octubre. En circunstancias que se encuentran bajo investigación, la estructura se desplomó sobre el menor, causándole un traumatismo severo de cráneo.

Los efectivos de la Comisaría 4.ª de Lanús llegaron al lugar y se organizó el traslado del menor al Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Palermo, donde permanece en coma inducido y con "riesgo de vida".

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ha comenzado actuaciones de oficio, catalogando el caso como lesiones culposas.

En un caso similar ocurrido en Neuquén, otro niño de 12 años, Joaquín Gatto, resultó gravemente herido por la caída de un arco de fútbol en un predio de la Orden Salesiana y falleció dos días después.

Este incidente tuvo lugar el 4 de enero de 2026, cuando el menor jugaba en un sector destinado a exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, Buenos Aires. Al balancearse sobre el arco, la estructura cedió y cayó sobre su pecho.

La investigación reveló que el arco no estaba correctamente asegurado al suelo, ya que no contaba con anclajes ni cimentación adecuada. Además, se observó un desnivel en su estructura que dejaba parte de los caños suspendidos respecto de la superficie.

El arco medía 7,40 metros de largo y 2,40 metros de alto, con un peso aproximado de 160 kilogramos. Como resultado del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció el 6 de enero de 2026.

Agencia NA