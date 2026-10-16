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Los bonos argentinos caen y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

El indicador de JP Morgan avanzó cinco puntos y llegó a las 629 unidades, mientras que los títulos soberanos en dólares retrocedieron 0,1% en promedio. 

16/10/2026 | 12:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El riesgo país condiciona las aspiraciones de Argentina en los mercados mundiales.

FOTO: El riesgo país condiciona las aspiraciones de Argentina en los mercados mundiales.

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Los bonos soberanos argentinos en dólares registraban leves bajas este viernes y el riesgo país volvía a subir, por sexta jornada consecutiva, en una rueda con movimientos dispares en los mercados internacionales.

A las 11.20, los títulos hard dollar cedían un promedio de 0,1%, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba cinco unidades y se ubicaba en 629 puntos básicos.

En contraste, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mostraba una mejora del 0,2%, hasta los 2.860.000 puntos.

Cómo operaban el dólar y las acciones argentinas

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se negociaba estable a $1.513,50. En el Banco Nación, la cotización minorista bajaba cinco pesos, equivalente a un 0,3%, y se ubicaba en $1.530 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se ofrecía a $1.545.

Entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, el ADR de YPF subía un 0,7%, hasta los US$ 51,46, mientras que Vista Energy avanzaba un 2,1%.

Wall Street operaba dispar en el cierre semanal

Los principales índices de Estados Unidos mostraban tendencias diferentes. El Dow Jones de Industriales subía un 0,7%, mientras que el Nasdaq retrocedía un 0,7%.

En el mercado tecnológico, las acciones de Tesla avanzaban un 1,4%, luego de la presentación de su vehículo eléctrico Roadster EV.

El petróleo, atento al suministro internacional

Los precios internacionales del petróleo registraban bajas marginales durante la rueda, aunque se encaminaban a cerrar la semana con ganancias. La incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y una reducción de los inventarios de crudo estadounidenses mayor a la esperada sostenían las cotizaciones.

Los futuros del Brent del Mar del Norte bajaban un 0,1%, hasta los US$ 106,80 por barril para entrega en diciembre. En tanto, el crudo WTI estadounidense retrocedía un 0,3%, hasta los US$ 97,64 para noviembre.

En ese contexto, el analista de Saxo Bank Ole Hansen señaló que la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar reservas de combustible y la posibilidad de que Estados Unidos flexibilice algunas sanciones sobre petroleros podrían afectar la confianza del mercado. También advirtió que la liberación de reservas difícilmente resuelva la escasez de diésel.

En el balance semanal, el Brent acumulaba una suba del 0,4%, mientras que el WTI avanzaba un 5,6%.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los bonos soberanos argentinos? Los bonos soberanos argentinos en dólares registraban leves bajas y el riesgo país subía por sexta jornada consecutiva.

¿Quién elaboró el indicador del riesgo país? El indicador del riesgo país fue elaborado por JP Morgan.

¿Dónde se observó una mejora en las acciones? Se observó una mejora en el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

¿Cómo se comportó el dólar mayorista? El dólar mayorista se negociaba estable a $1.513,50.

¿Por qué los precios del petróleo se mantenían firmes? La incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y una reducción de los inventarios de crudo estadounidense sostenían las cotizaciones.

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