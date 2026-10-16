Azúcar, huevos y harinas: qué hay que mirar antes de sacar un alimento de tu mesa

FOTO: Comer sano sin culpa: por qué buscar una dieta perfecta puede jugar en contra.

La nutricionista Laura Romano advirtió que la sobreinformación sobre alimentación genera confusión y favorece restricciones difíciles de sostener. En el Día Mundial de la Alimentación, planteó que comer de manera saludable requiere considerar las cantidades, la frecuencia y las necesidades de cada persona, sin descuidar la salud mental ni la vida social.

En diálogo con Cadena 3, la licenciada en Nutrición y especialista en obesidad, con matrícula nacional 5992, describió dos extremos: quienes no cuentan con los conocimientos o los recursos para alimentarse adecuadamente y quienes reciben tantos mensajes sobre qué deberían comer que terminan desconfiando de casi todos los alimentos.

"Ya parece que toda la comida es veneno, toda la comida es peligrosa. Nos vamos de un extremo al otro y en el medio está la gente confundida, que no sabe qué hacer y qué comer para estar bien", señaló.

La jornada se conmemora este 16 de octubre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para promover acciones contra el hambre y favorecer el acceso a una alimentación adecuada. Ese propósito también integra la Agenda 2030, con su objetivo de Hambre Cero.

Romano cuestionó la clasificación tajante de los alimentos como buenos o malos. "Todo tiene sus matices y en la alimentación hay muchos 'depende'", sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el cambio de mirada sobre el huevo: pasó de ser un alimento fuertemente limitado a protagonizar recomendaciones de consumos elevados. Explicó que aporta tanto proteínas como grasas y que la cantidad adecuada depende, entre otros factores, de la actividad física y de las demás fuentes de proteínas que consume cada persona. "No es que el huevo está mal, pero tampoco es que todas las personas, en cualquier contexto, pueden comer toda la cantidad de huevo que quieran", aclaró.

También rechazó definir al azúcar como un "veneno" y diferenció su consumo ocasional de los excesos. Sobre las frutas, explicó que sus azúcares forman parte de un alimento que también aporta agua, vitaminas, minerales y antioxidantes. Por eso, consideró un error juzgarlas únicamente por ese componente. "Es como que el árbol les tapa el bosque cuando se quedan con un solo concepto", graficó.

Respecto de las harinas, distinguió las preparaciones con harina blanca, azúcar, grasa y sal de otras que combinan harina integral, verduras y una proteína magra. Entre estas últimas, mencionó una tarta, una fajita o un sándwich de pollo con lechuga y tomate.

Aclaró que esa distinción tampoco implica prohibir por completo las primeras. "No es que hay algo que no se puede comer. Todo depende de la cantidad y de la frecuencia con que lo comas", remarcó.

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La especialista vinculó las dietas restrictivas con una relación conflictiva con la comida. Señaló que las prohibiciones pueden generar culpa y favorecer una lógica de todo o nada: después de consumir algo considerado indebido, la persona siente que arruinó su alimentación y termina comiendo mucho más.

"¿Cuántas veces, por querer cuidar nuestra salud física, ponemos en juego nuestra salud mental?", planteó. Recordó que el bienestar también comprende la dimensión social y que compartir un asado, una picada o un helado forma parte de la vida cotidiana.

Para Romano, lo relevante es evaluar la frecuencia de esas comidas dentro del conjunto de los hábitos. Su propuesta consiste en priorizar una alimentación nutritiva la mayor parte del tiempo y dejar lugar para otros alimentos, sin convertir cada elección en una fuente de culpa.

"Si no se sostiene, no generás beneficios", resumió sobre la necesidad de construir hábitos que puedan mantenerse durante toda la vida.

Consultada sobre los modelos físicos que circulan en las redes sociales, recordó que la genética influye en la apariencia y que imitar la rutina de otra persona no garantiza obtener su cuerpo.

Defendió la actividad física adaptada a las posibilidades de cada persona y destacó la importancia de conservar la masa muscular al envejecer. También diferenció la evidencia científica de las experiencias individuales que se presentan como recetas universales.

En otro tramo de la entrevista, Romano consideró que los nuevos medicamentos representan "un momento histórico del tratamiento de la obesidad", aunque insistió en que deben formar parte de un abordaje integral.

Explicó que el tratamiento combina cambios en la alimentación, ejercicio, cuidado de la salud mental y, cuando corresponde, medicación. Comparó la situación con la hipertensión: tomar un fármaco no elimina la necesidad de cuidar los hábitos.

"La obesidad no es una falta de voluntad", subrayó. Señaló que intervienen factores genéticos y mecanismos de regulación del hambre, por lo que rechazó reducir el problema a una indicación de comer menos y moverse más.

Al describir estas terapias, explicó que ayudan a regular el apetito y a aumentar la saciedad, y que pueden retrasar el vaciamiento gástrico. Esos efectos facilitan el abordaje alimentario, pero requieren seguimiento y una indicación individualizada.

Romano contó que recibe consultas de personas que buscan recurrir a las inyecciones para bajar apenas uno o dos kilos. Frente a esos pedidos, sostuvo que la decisión requiere evaluar a cada paciente, sus antecedentes y los criterios clínicos correspondientes.

También se refirió al "food noise" o ruido alimentario, una expresión que describe los pensamientos persistentes sobre la comida. Según explicó, algunos pacientes refieren una disminución de ese ruido durante el tratamiento, pero cualquier decisión terapéutica debe analizarse en el marco de consultas y del trabajo interdisciplinario.

Aclaró que su tarea como licenciada en Nutrición se concentra en los hábitos y que la prescripción de medicamentos corresponde al médico. Añadió que algunas personas pueden necesitar tratamientos prolongados y que otras tendrán una evolución diferente.

Finalmente, advirtió que el apetito puede volver a aumentar al suspender la medicación, por lo que insistió en acompañar el descenso de peso con cambios sostenibles. "La clave está en qué hábitos vos asociás a ese descenso de peso", concluyó.

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Entrevista de Rodolfo Barili.