Salieron a la luz inéditos informes sobre Messi cuando llegó a Barcelona: "Tiene limitación física"

A 26 años de la llegada de Lionel Messi al FC Barcelona, salieron a la luz los primeros informes técnicos elaborados por los formadores de La Masía durante las pruebas del astro rosarino en el otoño europeo del año 2000, cuando apenas tenía 13 años.

Los documentos inéditos, difundidos por el periodista francés Florent Torchut, expusieron un sorprendente contraste de opiniones entre los evaluadores del club catalán sobre el futuro de quien se convertiría en el máximo ídolo de su historia.

El informe más categórico desaconsejaba de forma contundente su incorporación debido a su contexto físico de ese momento. "Considero que es un jugador de una calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm y una complexión pobre) le impide poder competir ahora mismo en su categoría", señalaba el texto elaborado por uno de los técnicos, que concluyó con una frase tajante en mayúsculas: "CREO QUE NO S’HA DE FITXAR" (creo que no hay que ficharlo), sugiriendo volver a evaluarlo al cabo de dos años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el extremo opuesto, otra de las fichas de captación apeló a una comparación histórica para respaldar su contratación inmediata. "Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución", indicaba el reporte de otro de los formadores, mientras que una tercera evaluación destacaba su visión de juego, agilidad y "dribling muy bueno", aunque repitiendo la advertencia sobre su falta de estatura.

Pese a las objeciones internas, la historia tomó un rumbo definitivo el 14 de diciembre de 2000, cuando el secretario técnico Carles Rexach firmó el famoso compromiso en una servilleta para concretar su fichaje "a pesar de algunas opiniones en contra". Décadas después, con 672 goles, 35 títulos y 778 partidos disputados con la camiseta blaugrana, el tiempo terminó por darle la razón a quienes apostaron por el talento del joven rosarino.