Ramón Díaz se acerca a River: rechazó una oferta de Corinthians y espera un llamado

Ramón Ángel Díaz volvió a quedar en el centro de la escena de River Plate al reconocer que rechazó una oferta de Corinthians mientras espera una oportunidad para regresar al club de Núñez. Aunque aclaró que todavía no recibió llamados de los dirigentes, sus declaraciones reavivaron las versiones sobre un posible tercer ciclo al frente del equipo.

“Nadie habló conmigo ni con Emiliano (Díaz, su hijo y ayudante de campo), ni se comunicó con nosotros. Sabés cómo nos manejamos nosotros a nivel futbolístico”, expresó el entrenador riojano en un audio enviado al periodista Hernán Castillo, durante el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, de Love ST.

Sin embargo, el exentrenador de River confirmó que tuvo la posibilidad de asumir en el conjunto paulista y decidió descartarla con la mirada puesta en una eventual vuelta al Millonario.

“Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé”, sostuvo.

Ramón Díaz espera una oportunidad para volver a Núñez

Las declaraciones del técnico llegan en un momento de incertidumbre sobre la continuidad del proyecto futbolístico de River, con Leonardo Ponzio todavía al frente del equipo.

Por ahora, no existen contactos confirmados entre la dirigencia y Ramón Díaz, quien también descartó que haya habido conversaciones con su hijo Emiliano, habitual colaborador en sus cuerpos técnicos.

Pese a esa ausencia de negociaciones, el entrenador dejó en claro que mantiene la expectativa de regresar a la institución en la que construyó buena parte de su trayectoria.

“A River siempre quiero que le vaya bien”, afirmó, en un mensaje que volvió a instalar su nombre entre las alternativas para el futuro del equipo.

Su historia con River y la última etapa en el club

Ramón Díaz, de 67 años, tuvo tres ciclos como entrenador de River y consiguió títulos en cada una de sus etapas. Su último paso por el club terminó en 2014, después de conquistar el Torneo Final.

Desde entonces, no volvió a dirigir al equipo de Núñez. Su posible regreso aparece ahora como una alternativa, aunque todavía no hay indicios concretos de una negociación con las autoridades del club.

Mientras tanto, Ponzio continúa al frente del plantel y busca sostener los objetivos deportivos del equipo. La expectativa por una eventual vuelta del riojano seguirá dependiendo de las decisiones que tome la dirigencia y de si finalmente se produce el contacto que, por ahora, el propio entrenador asegura que no existió.