FOTO: Por la lluvia, suspendieron la Noche de las Galerías y las Peatonales en Córdoba.

Las intensas lluvias que afectan a la ciudad de Córdoba obligaron a suspender la segunda edición de la Noche de las Galerías y las Peatonales, prevista para esta noche en el centro.

La decisión fue comunicada por los organizadores a través de un mensaje dirigido a comerciantes, auspiciantes y colaboradores, en el que lamentaron la suspensión y agradecieron el esfuerzo de quienes trabajaron para concretar la propuesta.

El evento será reprogramado

Desde la organización aclararon que la actividad no se cancela, sino que tendrá una nueva fecha, que será anunciada en los próximos días.

La iniciativa buscaba convertir el centro de Córdoba en un espacio de encuentro para comerciantes, vecinos y visitantes, con una propuesta destinada a impulsar la actividad comercial y disfrutar de una fiesta en las galerías y peatonales.

Los organizadores también pidieron colaboración para difundir la suspensión y mantener el compromiso de cara a la próxima convocatoria.

Una jornada complicada para el comercio

Las precipitaciones también afectaron el movimiento comercial en el centro, en la previa del Día de la Madre, una de las fechas más importantes para las ventas del sector.

Según el informe de Jorge Mercado, el movimiento fue tranquilo desde las primeras horas del día y la lluvia, que se intensificó desde el mediodía, complicó aún más la actividad.

La expectativa ahora está puesta en la reprogramación del evento, con el objetivo de concretar la celebración cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Informe de Jorge Mercado.