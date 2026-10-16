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Tentativa de femicidio: preso e imputado por intentar quemar viva a su pareja embarazada

La víctima cursaba 34 semanas cuando fue rociada con alcohol y atacada con un elemento que provocó fuego. Está en terapia intensiva y el bebé –tras cesárea- también. Fue en Granadero Baigorria.    

16/10/2026 | 18:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria (Rosario).

FOTO: Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria (Rosario).

Hospital Eva Perón, en Rosario.

FOTO: Hospital Eva Perón, en Rosario.

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Un hombre fue imputado por tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo, acusado de intentar matar a su pareja al rociarla con alcohol etílico y arrojarle un elemento con llama libre. El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre en una vivienda de Granadero Baigorria y tuvo como víctima a una mujer que cursaba un embarazo de 34 semanas.

La audiencia imputativa se realizó este viernes 16 de octubre en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, atribuyó al acusado, identificado por sus iniciales como M.C., la autoría material del ataque. Tras la audiencia, el juez de Primera Instancia Santana dispuso la prisión preventiva efectiva.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió alrededor de las 13.30 en la zona de Obligado al 400, cuando el hombre habría rociado con alcohol etílico el rostro, el pecho y los brazos de su pareja. Luego, habría arrojado un elemento con llama libre que inició la combustión, con la intención de provocarle la muerte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ataque no logró consumarse debido a la intervención de una vecina que acudió al domicilio tras escuchar los pedidos de auxilio de la víctima. La mujer la asistió y la trasladó al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde recibió atención médica de urgencia.

La gravedad de las lesiones obligó a internarla en la unidad de terapia intensiva, donde permanece con asistencia respiratoria mediante intubación endotraqueal. Debido a su estado, también fue necesario realizar una cesárea para el nacimiento de su bebé, que debió ser trasladado a terapia intensiva y permanece con asistencia respiratoria.

Según lo expuesto por la Fiscalía, el episodio se produjo en un contexto de violencia de género sostenida en el tiempo, que se habría extendido durante al menos dos años de convivencia entre el imputado y la víctima.

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En cuanto a la situación procesal del acusado, la Justicia dispuso que permanezca bajo prisión preventiva efectiva. La resolución estableció un plazo hasta el 12 de marzo, con prórroga automática en caso de que la Fiscalía presente el requerimiento acusatorio, sin perjuicio de que posteriormente pueda solicitar una nueva extensión de la medida.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y avanzar en el proceso judicial por un hecho cuya gravedad está marcada tanto por la violencia ejercida contra la mujer como por las consecuencias que sufrió su hijo recién nacido.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue imputado por tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo tras intentar matar a su pareja.

¿Quién fue imputado? El acusado es un hombre identificado por sus iniciales como M.C..

¿Cuándo sucedió el hecho? El ataque ocurrió el lunes 12 de octubre y la audiencia imputativa se realizó el viernes 16 de octubre.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? El hecho ocurrió en una vivienda de Granadero Baigorria.

¿Por qué es relevante? La gravedad del caso se destaca por la violencia de género sostenida y las consecuencias para la víctima y su hijo.

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