En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una embarazada de 34 semanas sufrió graves quemaduras y detuvieron a su pareja en Baigorria

La mujer, de 29 años, permanece internada con asistencia respiratoria y riesgo de vida. La Fiscalía ordenó pericias en la vivienda, donde hallaron una botella de alcohol y una prenda con rastros de fuego.

13/10/2026 | 08:09Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

FOTO: El Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Una mujer de 29 años, embarazada de 34 semanas, sufrió quemaduras en el rostro, el tórax y los hombros y quedó internada con riesgo de vida en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en una vivienda de calle Obligado al 400.

La víctima ingresó al centro de salud acompañada por su pareja, un hombre de 36 años que fue detenido por orden del fiscal interviniente, el doctor Passini. Según el parte policial, la mujer debió ser intervenida quirúrgicamente y quedó conectada a un respirador.

En el domicilio trabajaron efectivos policiales, personal de la Policía de Investigaciones y Bomberos Zapadores para realizar las pericias correspondientes. Durante las actuaciones, los agentes observaron una botella de alcohol y una remera blanca con rastros de quemaduras en el comedor de la vivienda.

Lectura rápida

¿Quién es la víctima del incidente? Una mujer de 29 años que está embarazada de 34 semanas.

¿Qué le ocurrió a la mujer? Sufrió quemaduras en el rostro, el tórax y los hombros, quedando internada con riesgo de vida.

¿Dónde ocurrió el hecho? En una vivienda de calle Obligado al 400 en Granadero Baigorria.

¿Quién fue detenido en relación al caso? Su pareja, un hombre de 36 años, por orden del doctor Passini.

¿Qué encontraron los investigadores en el lugar? Una botella de alcohol y una remera blanca con rastros de quemaduras.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf