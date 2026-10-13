Una embarazada de 34 semanas sufrió graves quemaduras y detuvieron a su pareja en Baigorria

Una mujer de 29 años, embarazada de 34 semanas, sufrió quemaduras en el rostro, el tórax y los hombros y quedó internada con riesgo de vida en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en una vivienda de calle Obligado al 400.

La víctima ingresó al centro de salud acompañada por su pareja, un hombre de 36 años que fue detenido por orden del fiscal interviniente, el doctor Passini. Según el parte policial, la mujer debió ser intervenida quirúrgicamente y quedó conectada a un respirador.

En el domicilio trabajaron efectivos policiales, personal de la Policía de Investigaciones y Bomberos Zapadores para realizar las pericias correspondientes. Durante las actuaciones, los agentes observaron una botella de alcohol y una remera blanca con rastros de quemaduras en el comedor de la vivienda.