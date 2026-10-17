Mark Wahlberg lanza un gimnasio accesible que desafía a las startups de longevidad

Mark Wahlberg ha estado involucrado en diversas iniciativas empresariales, pero su próximo proyecto lo entusiasma más que cualquier otro en su carrera. En diciembre, inaugurará su primer gimnasio, Municipal Gym, en las afueras de Las Vegas. Este espacio de 32,000 pies cuadrados ofrecerá servicios como análisis de sangre, pruebas epigenéticas y terapias de recuperación, todo con un enfoque en la accesibilidad.

Durante una entrevista en el evento TechCrunch Disrupt en San Francisco, Wahlberg destacó que su gimnasio pretende ser una alternativa asequible a los clubes de longevidad que suelen tener precios exorbitantes. "Queremos ofrecer un mejor precio que nuestros competidores y obtener resultados más significativos", afirmó.

Este proyecto se enmarca en una visión más amplia que Wahlberg ha estado desarrollando desde hace años. Su línea de ropa Municipal se lanzó durante la pandemia, un movimiento que él mismo admitió que no fue el más acertado, dado el impacto negativo en la industria de la moda en ese momento.

El actor, conocido por su trabajo como embajador de marcas de fitness, ha observado que muchas empresas buscan asociarse con él solo para vender ropa deportiva. "Quiero tener un impacto más significativo en la vida de las personas", expresó.

El gimnasio Municipal no solo será un lugar para hacer ejercicio; también funcionará como un ecosistema de salud y bienestar. Por un costo de $99, los miembros recibirán análisis de sangre y consultas médicas para identificar predisposiciones a enfermedades. Además, ofrecerá suplementos y terapia hormonal.

Wahlberg no especificó cuántos gimnasios planea abrir, pero describió su estrategia de crecimiento como agresiva, con ofertas atractivas de arrendamiento para los locales. "Los desarrolladores nos están ofreciendo ubicaciones AAA con condiciones favorables", agregó.

El nombre Municipal refleja su infancia en Boston, donde creció en un entorno humilde. "Aprendí mucho jugando en las canchas de baloncesto públicas", dijo. Ahora, espera que su gimnasio fomente una comunidad donde las personas se apoyen mutuamente en su camino hacia una mejor salud.

A sus 55 años, Wahlberg ha cambiado su enfoque personal hacia el bienestar. Si bien antes se preocupaba por su apariencia, ahora su prioridad es sentirse bien y estar preparado para enfrentar los desafíos diarios. "Quiero ser la mejor versión de mí mismo", concluyó.