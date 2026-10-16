Cómo es "Lo dejamos acá", la esperada película con Ricardo Darín y Diego Peretti que llegó a Netflix

Por Francisco Vidal





Tras su presentación en el Festival de San Sebastián y su paso por algunas salas de cine, este viernes llegó finalmente a Netflix "Lo dejamos acá", la nueva película que Ricardo Darín protagoniza junto a Diego Peretti y que seguramente se convierta en una de las más vistas de la plataforma en las próximas semanas.

La premisa del film es buenísima: Ulises Verón (Darín) es un prestigioso psicólogo, premiado y habitué de la televisión, pero que se sale de lo convencional: prefiere intervenir directamente en la vida de sus pacientes para que obtengan resultados rápidamente. Así, puede hablar directamente con un esposo infiel o acompañar a una hija que quiere enfrentarse a su madre.

Pero esos controvertidos métodos llegarán al límite cuando le toque atender a Martín Bouchard (Peretti), un escritor bestseller y megalómano que atraviesa un bloqueo creativo a la hora de escribir su próxima novela, al tiempo que enfrenta su necesidad de tomar alcohol para poder hacerlo. En el camino, el propio analista se verá forzado a deconstruir su vida.

Dirigida por Hernán Goldfrid, que vuelve a la gran pantalla después de Tesis sobre un homicidio, la primera parte de la película se presenta de lleno y con éxito como una comedia pícara, atrevida y exagerada —en el buen sentido—, sobre todo cuando entran en juego los métodos del personaje de Darín, emparentables con algunas resoluciones de Los Simuladores, serie en la que Goldfrid colaboró con Damián Szifrón.

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Peretti y Darín son implacables en lo que tienen para ofrecer. Ying y yang, como dos bailarines de tango, despliegan una química que combina el histrionismo y la dureza que exigen sus personajes con la precisión de un reloj suizo.

El problema aparece en la segunda parte, cuando la historia —escrita por Emanuel Diez— vira hacia un inesperado thriller oscuro. Es ahí donde la película parece perder la brújula: las situaciones límite generan ansiedad y despiertan cierta intriga, pero el relato recurre a mecanismos demasiado clásicos del género y deja de lado la comedia de vínculos que había construido con tanta eficacia al comienzo.

Ese cambio de tono no solo modifica las reglas del juego, sino que también le quita frescura a la propuesta. La pasión y las carcajadas entusiastas que despertaban los cruces entre Darín y Peretti comienzan a diluirse a medida que la trama se enreda en sus propios giros. Lo que antes fluía con picardía y naturalidad empieza a sentirse más pesado, como si la película necesitara forzar el suspenso para sostener el interés. Y, en ese intento uno, se queda con ganas de seguir disfrutando de los personajes con sus provocaciones y esa particular manera de intervenir en la vida ajena.

"Lo dejamos acá" pone sobre la mesa buenas ideas, como la manera en que construimos nuestra identidad, el lugar que le damos al prestigio y el daño colateral que puede provocar la necesidad de resolverlo todo rápidamente, tan propia de estos tiempos. Quizás, si se hubiera mantenido en uno de los tonos que propone, habría llegado a mejor puerto. De todos modos, eso no se traduce en una mala excusa para disfrutar de dos de los más grandes actores que tiene nuestro país en esta producción nacional.