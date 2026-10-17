Kenia reporta un tercer caso de ébola: un familiar del primer paciente fallecido

NAIROBI, Kenia (AP) — El Ministerio de Salud de Kenia anunció que una tercera persona ha dado positivo por ébola, mientras se encontraba en cuarentena. Esta persona fue identificada como contacto del primer paciente, quien falleció dos días después de regresar de la República Democrática del Congo.

La paciente es una mujer de 65 años, familiar del hombre de 40 años que murió el 5 de octubre. Según el comunicado del ministerio, la mujer ha estado en cuarentena desde el 6 de octubre y desarrolló síntomas antes de confirmar el diagnóstico. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

El segundo caso confirmado es un hombre de 39 años, también de la misma familia, quien se encuentra estable, según la información oficial. El ministerio ha indicado que no hay evidencia de transmisión comunitaria, dado que todos los casos están relacionados con el primer paciente y las personas involucradas han estado en cuarentena.

El ébola es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, incluidos sangre y vómito, así como por materiales contaminados, como ropa de cama. La República Democrática del Congo enfrenta actualmente su brote más mortal, con al menos 4.000 muertes registradas desde mayo.

En Kenia, aún se están buscando a tres contactos vinculados al primer caso, mientras que los esfuerzos para rastrear a las personas que interactuaron con el paciente en Uganda y en Congo han encontrado obstáculos. El paciente había estado residiendo en Congo y había viajado por varias provincias afectadas por el ébola.

Las autoridades de salud han instado a las comunidades a que reporten cualquier sospecha de contacto con pacientes de ébola. La doctora Barbara Muttimos, de Médicos Sin Fronteras, comentó en una reciente entrevista que es fundamental que las personas sean "honestas sobre sus exposiciones" y compartan su historial de viajes y síntomas. Aseguró que las posibilidades de supervivencia son mayores cuando el virus se detecta a tiempo.

En respuesta a la situación, Kenia ha incrementado los controles en sus cruces fronterizos. En el principal aeropuerto de Nairobi, se ha designado una puerta exclusiva para vuelos procedentes de diez países considerados como epicentros del brote de ébola. En el cruce fronterizo de Busia con Uganda, se han observado controles más rigurosos, incluyendo lavado de manos y controles de temperatura.

Sin embargo, los residentes expresan su preocupación por los cruces ilegales a lo largo de la frontera. Richard Onyango, un comerciante en Busia, manifestó que el gobierno debería buscar "otras formas de control" debido a que muchas personas utilizan rutas no oficiales para cruzar.

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El periodista de The Associated Press, Andrew Kasuku, desde Busia, Kenia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.