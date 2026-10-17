Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica se mantiene en 13°, mientras que la humedad es del 90%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1020 hPa.

El clima hoy sábado 17 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad alta que podría generar sensación de frescura durante la mañana. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado. El lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 22°, con nubes cubriendo el cielo. El martes 20 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 28°, con cielo nublado.