Bertoni se retira de la carrera presidencial en Independiente y respalda a Nakis

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) - Daniel Bertoni, reconocido ex jugador de Independiente, ha decidido retirar su candidatura a la presidencia del club, optando por apoyar a Luciano Nakis de la Lista Roja. En respuesta a esta decisión, la agrupación "Auténticos Rojos" emitió un comunicado donde expresa su desacuerdo con el enfoque y la visión del nuevo espacio político al que se unirá el ídolo.

El comunicado inicia con un reconocimiento hacia Bertoni, afirmando que "Daniel Bertoni es y seguirá siendo una gloria intocable y uno de los máximos ídolos de la historia de nuestra institución". No obstante, también aclara que "Daniel tomó la decisión personal de impulsar un acuerdo y confluir con otro sector político".

Respecto a la decisión de Bertoni, la agrupación sostiene: "Tras un diálogo frontal y consensuado, desde Auténticos Rojos decidimos no acompañar ese camino. No compartimos el modelo de club, los métodos ni la visión que ese espacio representa".

La agrupación también estableció diferencias claras entre sus proyectos y valores, indicando que la figura de Bertoni no está por encima del club. "En nuestra agrupación las ideas y los principios están siempre por encima de los nombres propios. No creemos en alianzas electorales vacías de contenido", enfatizaron.

Finalmente, Auténticos Rojos se distanció firmemente de Bertoni, afirmando: "Las decisiones personales son de cada uno; los proyectos colectivos son de quienes tenemos convicciones inquebrantables. Por nuestra parte, Auténticos Rojos no frena ni retrocede un solo paso".

Hasta ahora, los candidatos confirmados a la presidencia de Independiente son Luciano Nakis, Gastón Gaudio y Enrique Sacco. Además, se ha sabido que Sergio Agüero apoyará a Nakis.