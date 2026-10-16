FOTO: Replit deja de colaborar con Anthropic: el CEO explica los motivos detrás de la decisión

Replit, la popular plataforma de codificación impulsada por inteligencia artificial, dejó de trabajar con Anthropic, según lo confirmó su CEO y cofundador Amjad Masad durante su intervención en TechCrunch Disrupt. Este cambio de rumbo se atribuyó a múltiples factores, entre ellos, cuestiones de costo.

En agosto, Replit había anunciado una asociación con OpenAI, pero no se había indicado que la colaboración con Anthropic estuviera en peligro. Masad afirmó: "Creo que ChatGPT es mejor ahora", y añadió que la empresa utiliza un benchmark interno para evaluar métricas de rendimiento.

"Publicamos un benchmark público también, y consistentemente, Sol y Astra tienen un mejor desempeño en la creación de aplicaciones codificadas desde cero. Fue una decisión basada en costo, asociación y rendimiento. Por todas estas razones, sentimos que eran un mejor socio por ahora", explicó.

Replit ofrece una plataforma de desarrollo de software basada en la nube que permite a los usuarios crear y desplegar aplicaciones directamente desde su navegador. Bajo la colaboración con Anthropic, la empresa había utilizado los modelos Claude para operar su plataforma, lo que se decía había ayudado a incrementar significativamente los ingresos de la compañía.

Sin embargo, fuentes cercanas a la asociación entre Anthropic y Replit desmintieron las afirmaciones de Masad. Un informante que solicitó permanecer en el anonimato aseguró que la colaboración continuaba vigente.

En el sitio web de Replit, así como en publicaciones de su blog y redes sociales, hay evidencia que muestra que la empresa utilizaba productos de Anthropic hasta hace pocas semanas. Por ejemplo, un artículo de blog de finales de septiembre menciona los modelos Claude Fable 5 y Claude Fable 5.1 como parte del entorno de producción de Replit Agent. Alrededor de la misma época, un empleado del producto de Replit publicó en X sobre el uso del modelo insignia Opus 5.5 de Anthropic, promoviendo sus capacidades.

TechCrunch se puso en contacto nuevamente con Replit para obtener aclaraciones y actualizará esta historia si se recibe una respuesta.

Masad compartió información sobre el crecimiento de la empresa durante su presentación en Disrupt, destacando que el segmento empresarial está comenzando a representar una parte más significativa de los ingresos. "No estamos compartiendo números de ARR aún, pero en términos de crecimiento, diría que el sector empresarial representaba un 2% de los ingresos el año pasado; este año, diría que alrededor del 15% de nuestros ingresos provienen de contratos empresariales, y más del 50% de nuestros ingresos son B2B", comentó.

Además, Masad hizo hincapié en la necesidad de implementar buenas medidas de seguridad en inteligencia artificial. "Al igual que los humanos necesitamos un entorno adecuado para trabajar —necesitas una buena oficina, tal vez buena comida en la oficina, aire acondicionado, computadora— los agentes necesitan un hábitat donde existir y realizar un buen trabajo", afirmó. "Ese hábitat debe contar con buena orquestación, buena recuperación de errores, buena seguridad y sandboxing, buena red, buena identidad y autorización. Y una vez que resuelvas todo eso, podrás desplegar IA de manera segura".