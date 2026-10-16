El fútbol uruguayo incorpora tarjetas virtuales para mejorar la gestión en los partidos

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- En un avance significativo hacia la modernización, el fútbol uruguayo ha implementado las "tarjetas virtuales" durante el reciente encuentro donde Nacional venció 3-0 a Rentistas en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, celebrado en el estadio Gran Parque Central.

En lugar de las tradicionales tarjetas de cartón, el árbitro principal, Eduardo Varela, utilizó un dispositivo electrónico similar a un teléfono móvil para mostrar las sanciones disciplinarias.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tiene como objetivo optimizar la gestión administrativa al enviar datos en tiempo real al sistema COMET, eliminando la necesidad de realizar anotaciones manuales.

El dispositivo posee dos botones que permiten activar la pantalla amarilla o roja, y facilita el registro de amonestaciones, expulsiones, cambios y penales.

Respecto a su funcionamiento, Varela explicó: "Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir".

El árbitro también subrayó la utilidad de esta herramienta, afirmando: "Nos simplifica. Puede ser que se pierda la esencia de la tarjeta, pero es una ayuda muy fuerte para nosotros; es muy positivo. Le veo vida útil". Agregó que "es impresionante, te facilita todo..." y que "si esto lo sacaban el otro día en la Champions, en el partido del City contra el PSG, estaríamos todos enamorados".

A pesar de su potencial, la implementación ha enfrentado retos significativos relacionados con la visibilidad, tanto durante el día como por la noche.

Un intento de prueba anterior en un partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia no pudo llevarse a cabo debido a la excesiva luminosidad.

Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, comentó: "Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad porque es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales".

La AUF está evaluando las mejoras técnicas necesarias antes de considerar su implementación en las categorías más importantes del fútbol uruguayo.

Agencia NA