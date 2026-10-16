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El fútbol uruguayo incorpora tarjetas virtuales para mejorar la gestión en los partidos

El árbitro uruguayo Eduardo Varela defendió las tarjetas virtuales: "Nos simplifica, le veo vida útil".

16/10/2026 | 16:29Redacción Cadena 3

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Tarjetas virtuales en la Copa AUF de Uruguay.

FOTO: Tarjetas virtuales en la Copa AUF de Uruguay.

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Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- En un avance significativo hacia la modernización, el fútbol uruguayo ha implementado las "tarjetas virtuales" durante el reciente encuentro donde Nacional venció 3-0 a Rentistas en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, celebrado en el estadio Gran Parque Central.

En lugar de las tradicionales tarjetas de cartón, el árbitro principal, Eduardo Varela, utilizó un dispositivo electrónico similar a un teléfono móvil para mostrar las sanciones disciplinarias.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tiene como objetivo optimizar la gestión administrativa al enviar datos en tiempo real al sistema COMET, eliminando la necesidad de realizar anotaciones manuales.

El dispositivo posee dos botones que permiten activar la pantalla amarilla o roja, y facilita el registro de amonestaciones, expulsiones, cambios y penales.

Respecto a su funcionamiento, Varela explicó: "Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir".

El árbitro también subrayó la utilidad de esta herramienta, afirmando: "Nos simplifica. Puede ser que se pierda la esencia de la tarjeta, pero es una ayuda muy fuerte para nosotros; es muy positivo. Le veo vida útil". Agregó que "es impresionante, te facilita todo..." y que "si esto lo sacaban el otro día en la Champions, en el partido del City contra el PSG, estaríamos todos enamorados".

A pesar de su potencial, la implementación ha enfrentado retos significativos relacionados con la visibilidad, tanto durante el día como por la noche.

Un intento de prueba anterior en un partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia no pudo llevarse a cabo debido a la excesiva luminosidad.

Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, comentó: "Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad porque es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales".

La AUF está evaluando las mejoras técnicas necesarias antes de considerar su implementación en las categorías más importantes del fútbol uruguayo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué son las tarjetas virtuales?
Son dispositivos electrónicos utilizados por los árbitros para mostrar sanciones en los partidos de fútbol uruguayo.

¿Quién presentó esta iniciativa?
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) impulsó el uso de las tarjetas virtuales para modernizar el arbitraje.

¿Cuándo se utilizaron por primera vez?
Se estrenaron en un partido de la Copa AUF Uruguay el 16 de octubre de 2023.

¿Qué dificultades se encontraron?
Hubo problemas de visibilidad durante el uso de las tarjetas, tanto de día como de noche.

¿Qué opinan los árbitros sobre su uso?
El árbitro Eduardo Varela destacó que simplifican el trabajo y ven un futuro prometedor en su uso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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