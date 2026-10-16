FOTO: La Muestra Industrial cerró su primera edición con más de 2.000 visitantes y 462 reuniones de negoci

La Muestra Industrial Argentina 2026 “En el Centro de Todo” finalizó este viernes 16 de octubre en Rafaela, con un balance de más de 2.000 visitantes, 53 empresas expositoras, 84 organizaciones participantes y 462 reuniones comerciales desarrolladas durante las tres rondas de negocios.

La primera edición del encuentro, organizada por NC Producciones junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), reunió durante tres días a empresarios, funcionarios, especialistas, instituciones y representantes del sector productivo de distintos puntos del país.

La iniciativa se desarrolló en la Sociedad Rural de Rafaela y propuso una agenda centrada en los desafíos que enfrenta la industria argentina, con debates sobre competitividad, innovación, talento, transformación tecnológica, infraestructura y nuevas oportunidades comerciales.

Más allá de las conferencias y los espacios de análisis, la Muestra buscó generar vínculos concretos entre empresas, promover oportunidades de inversión y fortalecer la articulación entre los sectores público y privado.

Los números de la primera edición

El balance presentado por la organización refleja la convocatoria alcanzada durante las tres jornadas.

En total, 53 empresas participaron como expositoras y 84 organizaciones formaron parte del encuentro, que recibió a más de 2.000 personas entre visitantes y asistentes a conferencias y paneles.

Uno de los principales resultados estuvo vinculado con las rondas de negocios, que permitieron concretar 462 reuniones comerciales entre empresas compradoras y proveedoras.

Las actividades se desarrollaron bajo tres modalidades: una ronda destinada a grandes compradores de sectores estratégicos, otra orientada a supermercados, distribuidores e importadores y una tercera de carácter multisectorial.

Estos espacios permitieron vincular a industrias de la región con potenciales clientes y socios comerciales, ampliando las posibilidades de generar nuevos negocios.

Más de 600 estudiantes participaron de las actividades

La educación y la vinculación entre el sistema formativo y el sector industrial también ocuparon un lugar destacado.

Más de 400 estudiantes de escuelas técnicas de distintas localidades de Santa Fe recorrieron los stands, conocieron los procesos productivos y tomaron contacto con empresas e industrias de la región.

A ellos se sumaron más de 200 estudiantes secundarios y universitarios de Rafaela, que participaron de la conferencia brindada por Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21.

La actividad estuvo centrada en el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas habilidades profesionales y los desafíos que plantea la transformación tecnológica para el futuro del trabajo.

La participación estudiantil fue uno de los componentes de la propuesta, que buscó acercar a las nuevas generaciones al entramado productivo y a las oportunidades laborales que ofrece la industria.

Una clausura con autoridades de distintos niveles de gobierno

El acto de cierre reunió a representantes del ámbito público y privado, quienes coincidieron en destacar la importancia de sostener espacios de articulación para impulsar el desarrollo industrial.

Entre las autoridades presentes estuvieron Gisela Scaglia, diputada nacional; Mauricio Basso, secretario de Coordinación de Transformación Digital de Santa Fe; y los diputados provinciales Juan Argañaraz y Mariano Cuvertino.

También participaron el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; su par de San Francisco, Córdoba, Damián Bernarte; el presidente de la Muestra Industrial, Juan Basso; y el presidente del CCIRR, Gabriel Corrado.

La ceremonia contó además con la presencia de Mauricio Rizzotto, presidente de la Comisión de Industrias del CCIRR; Horacio Albrecht, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rafaela; y Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).

Durante sus intervenciones, Viotti, Bernarte y Scaglia pusieron en valor la capacidad productiva del interior del país y destacaron la necesidad de dar continuidad a la Muestra Industrial.

Los representantes coincidieron en la importancia de consolidar este encuentro como un espacio de diálogo entre el Estado y el sector privado, destinado a debatir las condiciones necesarias para fortalecer la industria de la Región Centro.

Presentaron la Declaración de Rafaela y la Región Centro 2026

Uno de los momentos centrales de la clausura fue la presentación de la Declaración de Rafaela y la Región Centro 2026, un documento que reúne las principales conclusiones y propuestas surgidas durante los tres días de actividades.

La presentación estuvo a cargo de Mauricio Rizzotto, presidente de la Comisión de Industrias del CCIRR.

El documento plantea diez claves estratégicas destinadas a transformar el potencial productivo argentino en mayor valor agregado, competitividad, inversiones, empleo y desarrollo.

La Declaración recoge los diagnósticos, experiencias y propuestas compartidos por funcionarios, empresarios, economistas y especialistas que participaron de las conferencias y paneles.

Su objetivo es que los debates desarrollados durante la Muestra se traduzcan en una agenda de trabajo con propuestas concretas para el futuro industrial de la Argentina.

Juan Basso: el desafío de construir una agenda de trabajo concreta

El cierre del acto estuvo a cargo del presidente de la Muestra Industrial, Juan Basso, quien celebró la realización de una iniciativa que definió como la concreción de “un sueño de muchos años”.

El empresario destacó el compromiso de las personas, empresas e instituciones que hicieron posible la primera edición y planteó la necesidad de dar continuidad al trabajo iniciado.

En particular, sostuvo que uno de los principales desafíos será fortalecer las capacidades de la Región Centro para integrarse a cadenas de valor estratégicas, como las vinculadas con el petróleo, el gas y la minería.

En ese sentido, insistió en la importancia de avanzar, en el corto plazo, en una agenda de trabajo conjunta entre los distintos niveles de gobierno y el entramado productivo.

El acompañamiento institucional y empresarial

Desde la organización agradecieron el acompañamiento de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), la Municipalidad de Rafaela, el Gobierno de Santa Fe, la Región Centro y Prom Argentina.

También destacaron la participación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y el Clúster de Empresas del Conocimiento de Rafaela.

Entre los medios que acompañaron la iniciativa se encuentran Cadena 3, Minuto Rafaela, Diario Castellanos y Paralelo 32.

Asimismo, la organización reconoció el respaldo de Grupo Petersen – Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, Limansky, Lisicki Litvin & Abelovich, VLR, Grupo Sancor Seguros, El Norte Seguros, JP Morgan, TecnoWatt, Parque Industrial Fasoli y Grupo Basso.

También agradeció a los diputados provinciales Mariano Cuvertino y Gisel Mahmud, y a los senadores Alcides Calvo, Rubén Pirola y Felipe Michlig, por colaborar para facilitar la participación de estudiantes de escuelas técnicas de la región.

El reconocimiento se extendió a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela (Red CTeI), así como a las empresas expositoras, conferencistas, moderadores y participantes.

Con este balance, la primera edición de la Muestra Industrial Argentina concluyó luego de tres jornadas de actividades que buscaron posicionar a Rafaela y la Región Centro como protagonistas del desarrollo productivo nacional.