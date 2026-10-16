FOTO: Inicia el juicio contra Josías Santos Regis y José Fernández Codazzi por sustracción de un niño

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El juicio oral y público contra Josías Santos Regis, acusado de la presunta sustracción de su hijo en la provincia de Corrientes, y el abogado José Fernández Codazzi, señalado por encubrimiento y partícipe necesario, comenzará el lunes 26 de octubre.

El hecho se produjo el 3 de mayo en una vivienda situada en la calle Juan Pujol al 1900, en la localidad de Esquina, donde Regis habría ingresado por la parte trasera del inmueble y posteriormente disparó cuatro veces contra Julio Javier Nievas.

La acusación, liderada por Javier Gustavo Mosquera, sostiene que el propósito de la agresión era infligir "sufrimiento emocional" a la madre del niño, quien mantiene una relación con la víctima, motivado por celos.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuye a Santos Regis haber retirado a su hijo del cuidado de la madre y huido hacia el paraje El Duraznillo, en el departamento de Goya.

Regis habría contado con la colaboración del abogado José Fernández Codazzi, quien manejó una camioneta Volkswagen Amarok para facilitar la fuga. Ambos, según el fiscal, se mantuvieron ocultos mientras planificaban un posible traslado fuera de Argentina.

Dos días después, el 5 de mayo, la Policía detuvo al padre de "N", en cuyo secuestro se activó el Alerta Sofía. El niño fue hallado en buen estado de salud y el acusado está actualmente detenido en la Unidad Penal N.° 6 de Corrientes capital.

El Poder Judicial de Corrientes ha indicado que Josías Santos Regis está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por haber sido cometido con alevosía y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con quien tuvo una relación de pareja, en grado de tentativa, así como por sustracción de menores, en concurso real.

Por su parte, al abogado José Fernández Codazzi, que cumple arresto domiciliario, se le atribuye el encubrimiento agravado por la gravedad del hecho y sustracción de menores, en calidad de partícipe necesario, en concurso real, conforme a los artículos 277, inciso 3, apartado a); 146; 45 y 55 del Código Penal.

El cronograma de las audiencias

El Tribunal de Juicio de Goya ha fijado para el 26 de octubre a las 8:00 la apertura de alegatos, las primeras declaraciones y la reproducción de una entrevista especializada, mientras que a las 18:00 continuarán los testimonios, en la calle Ejército Argentino 550.

El 27 de octubre se llevará a cabo la recepción de pruebas testimoniales y el 28, las partes presentarán sus alegatos de cierre. Se espera la comparecencia de 17 testigos.

Santos Regis será representado por el abogado Richard Vallejos, quien ha defendido a otros casos de relevancia, mientras que Diómedes Guillermo Rojas Busellato, Ulises David Escalante Alarcón, Norberto Martín Fernández Codazzi y Carlos Alberto García asistirán a José Fernández Codazzi.