Salmain irá a juicio oral por abuso de autoridad y enfrenta otro frente judicial

El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain irá a juicio oral y público acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión se conoció luego de que la jueza con funciones de revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Elida Vidal, rechazara el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y habilitara la continuidad del proceso.

La Unidad Fiscal Rosario anticipó que solicitará una pena de dos años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de ese plazo, además de las accesorias legales y las costas. La acusación sostiene que el magistrado utilizó su cargo para obtener información sobre una causa penal en la que él mismo se encuentra imputado y procesado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la investigación, el 21 de octubre de 2025 Salmain habría librado dos oficios, uno dirigido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y otro a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, para conocer el estado de ese expediente. Para la Fiscalía, el juez recurrió a herramientas institucionales en ejercicio de sus funciones con el objetivo de acceder a información sobre una investigación que lo involucra.

La causa está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que formalizaron la imputación en diciembre de 2025.

Durante la audiencia de control de la acusación, los fiscales expusieron los hechos atribuidos y las pruebas que, a su criterio, respaldan la hipótesis de abuso de poder. La defensa, a cargo de los abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, cuestionó la calificación legal de la conducta y pidió que se rechazara la acusación y se dictara el sobreseimiento del magistrado.

Tras un cuarto intermedio, Vidal desestimó los planteos defensivos y resolvió que el expediente avance hacia el juicio oral. La audiencia de control de la acusación continuará en una fecha que todavía no fue fijada, cuando se analizarán las pruebas ofrecidas por las partes para el debate.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La decisión suma presión sobre la situación judicial de Salmain, que además afronta un proceso de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura. En ese ámbito, la semana pasada se solicitó su destitución por presuntas irregularidades que incluyen el supuesto cobro de coimas para facilitar el acceso al dólar oficial durante la vigencia de las restricciones cambiarias y la presunta omisión de informar un antecedente de cesantía como empleado judicial al momento de concursar para el cargo.

Se trata de investigaciones diferentes, con hechos y procedimientos propios, pero que confluyen sobre el futuro del magistrado suspendido. Mientras la causa penal por abuso de autoridad se encamina hacia el juicio oral, el jury deberá determinar si corresponde su remoción del cargo.

La eventual destitución no implica por sí misma una condena penal ni determina automáticamente que Salmain deba ir preso. Sin embargo, el avance de las causas penales podría derivar en consecuencias judiciales independientes de la decisión que adopte el Consejo de la Magistratura.

Por ahora, en el expediente por abuso de autoridad, la jueza rechazó cerrar la investigación y consideró que los hechos atribuidos deben ser debatidos en un juicio oral. Será en esa instancia donde se examinarán las pruebas y se determinará la eventual responsabilidad penal del magistrado.