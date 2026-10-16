FOTO: Buenos Aires se prepara para Tecweek 2026: un festival de innovación y tecnología sin precedentes

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires volverá a ser sede de Tecweek Buenos Aires, el festival de tecnología e innovación que reunirá a emprendedores, empresas, especialistas y creadores de contenido durante 12 días, entre el martes 20 y el sábado 31 de octubre.

La tercera edición contará con más de 20 eventos vinculados con la inteligencia artificial, las criptomonedas, las startups, el gaming y las ciencias aplicadas al futuro del trabajo.

La agenda combinará propuestas privadas con actividades públicas y gratuitas, abiertas a personas interesadas en conocer las últimas tendencias del sector, sin necesidad de contar con conocimientos especializados.

Habrá charlas sobre inteligencia artificial aplicada al cine y al periodismo de datos, el desarrollo de empresas emergentes, las finanzas digitales, la ciberseguridad y la transformación educativa, entre otros temas.

"Hace tres años decidimos reunir en Tecweek a quienes están haciendo crecer la economía del conocimiento en Buenos Aires. Hoy esa comunidad es cada vez más grande y diversa", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además, señaló que la nueva edición busca ampliar las oportunidades para emprendedores, empresas y jóvenes, y fortalecer la capacidad de la Ciudad para desarrollar y exportar innovación.

Entre las actividades previstas se encuentran LABITCONF, centrada en Bitcoin y el ecosistema cripto; Argentina Fintech Forum, sobre el futuro de las finanzas; EVA, vinculada con la industria de los videojuegos; y TENT Creator Summit, dedicada a la economía de los creadores.

También se realizarán encuentros sobre inteligencia artificial, ciencia y tecnología, junto con la tercera edición de los Premios Ídolo Argentina, que distinguirán a creadores de contenido e influencers.

Como novedad, habrá side events: talleres, charlas y reuniones organizadas por startups, universidades y empresas en distintos barrios porteños.

La sede central será BA Ferial, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado 1221, y también habrá actividades en el Centro de Convenciones Buenos Aires, la Usina del Arte, el Centro Cultural Konex, el Centro Metropolitano de Diseño y el Parque de Innovación.

Según los datos difundidos por la organización, la edición de 2025 convocó a más de 100.000 asistentes, el 80% de ellos menores de 35 años.

Los horarios dependerán de cada propuesta, aunque en general las actividades se desarrollarán entre las 10 y las 20. La agenda completa y las inscripciones están disponibles en tecweek.com.ar.

Agencia NA