La Supercopa Argentina 2026 se jugará el 12 de noviembre entre Estudiantes e Independiente Rivadavia

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La Supercopa Argentina 2026, que enfrentará a Estudiantes de La Plata y Independiente Rivadavia de Mendoza, ha cambiado su fecha y se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre a las 20 en el Estadio Julio César Villagra. El evento se ha visto afectado por múltiples postergaciones, ya que inicialmente estaba previsto para el viernes 13. Finalmente, la organización decidió que el "Pincha" y la "Lepra" se enfrentarán un día antes en la cancha de Belgrano de Córdoba.

Este anuncio ha generado cierta controversia, dado que en menos de 24 horas se realizaron dos modificaciones al cronograma de la final. Originalmente, el encuentro estaba programado para el 21 de julio, pero fue suspendido y luego reprogramado para el miércoles 11 de noviembre.

El jueves pasado, se comunicó que la final se trasladaría al viernes 13, aunque sin especificar el lugar ni el horario, para finalmente confirmar la nueva fecha del 12 de noviembre en la capital cordobesa.

Este partido se disputará inmediatamente después de la 16° y última jornada de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el que ambos equipos están actualmente compitiendo.

Estudiantes de La Plata, bajo la dirección de Alexander Medina, llegó a esta definición tras ganar el Trofeo de Campeones 2025, donde superó a Platense en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos a finales del año pasado. Por su parte, el equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, obtuvo su lugar tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, tras vencer en la final a Argentinos Juniors.