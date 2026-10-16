FOTO: Hallaron un revólver en la mochila de un nene de 4 años en un jardín de Rosario.

Un revólver calibre 38 fue hallado este viernes dentro de una cartuchera en el Jardín de Infantes N.º 377, ubicado en Garzón al 4300, en Rosario. El episodio fue advertido por las autoridades del establecimiento, luego de que detectaran que un alumno de apenas 4 años tendría un arma de fuego entre sus pertenencias.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 13.25, cuando personal policial del Comando Radioeléctrico acudió al establecimiento tras recibir el aviso de la directora, Sandra Galletti.

Al llegar, los efectivos fueron recibidos por integrantes del equipo directivo, que autorizaron el ingreso. En un aula móvil, sobre una mesa de color naranja, encontraron una cartuchera azul y blanca que contenía un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38, con la numeración suprimida y sin municiones.

El arma fue secuestrada por la Policía. Según la reseña del procedimiento, el revólver no tenía cartuchos al momento del hallazgo.

El menor fue identificado en el informe policial y se dio cuenta de la situación a partir de la intervención de las autoridades escolares. Hasta el momento, la información disponible no precisa cómo llegó el arma al establecimiento ni si se adoptaron otras medidas en relación con el entorno familiar del niño.

El procedimiento quedó bajo la intervención de personal de la Unidad Regional II de Rosario. Se aguarda información oficial sobre las actuaciones posteriores y las circunstancias en las que el arma terminó dentro de la cartuchera del alumno.