El llanto de Guillermo Lobo y Lorena Maciel al recordar a Fernando Confessore en TN

El dolor atraviesa por completo la pantalla de Todo Noticias (TN). Durante el inicio del segmento del mediodía, los conductores Guillermo Lobo y Lorena Maciel rindieron un emotivo y desgarrador homenaje a Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de la señal que falleció en las últimas horas a los 58 años.

Con la voz quebrada por la emoción, Lobo mostró ante las cámaras el lugar vacío detrás del aire donde Confessore solía sentarse a esperar su turno para dar el pronóstico.

“Esta es tu familia, Fer, también. Te queremos mucho, Tano cabrón”, expresó el periodista al recordar el temperamento entrañable de su amigo, con quien compartió aire casi tres horas por día durante más de tres décadas. Por su parte, Maciel repasó entre lágrimas la faceta más íntima del profesional: “Fue un gran familiero y un gran hijo. Cuidó a todos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La triste noticia conmocionó al medio tras confirmarse que el especialista sufrió un infarto durante la madrugada en su vivienda del barrio porteño de Versalles, donde residía junto a su esposa y sus tres hijas.

Ambos conductores volcaron también su desconsuelo en las redes sociales con fotos de los inicios del canal. Lobo destacó las ilusiones y miedos compartidos desde el desembarco de ambos en la señal, mientras que Maciel dedicó un sentido mensaje a la familia del especialista: “Me duele tu pronta partida. Abrazo a tu esposa y tus 3 hijas que tan presentes estaban entre nosotros. Te quiero, Confe”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Fernando Confessore desempeñó una destacada trayectoria en la meteorología argentina.

Tras su paso por el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994, se sumó al equipo de Artear en 1995, convirtiéndose en una figura emblemática de TN, donde además de brindar el informe del tiempo participaba activamente en el ciclo TN Campo.