La conmovedora despedida de la hija de Confessore: "Te voy a amar hasta la eternidad"

FOTO: La conmovedora despedida de la hija de Confessore.

La muerte de Fernando Confessore, uno de los meteorólogos más reconocidos de la televisión argentina, generó numerosas muestras de pesar. Entre los mensajes de despedida se destacó el de su hija mayor, Julieta Confessore, quien expresó su dolor con unas palabras cargadas de emoción y recuerdos familiares.

A través de dos historias de Instagram, la joven homenajeó a su padre con imágenes que combinaron su trayectoria profesional con momentos íntimos de su vida familiar. “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, escribió en una de las publicaciones, acompañada por un corazón blanco y destellos.

El mensaje de Julieta tras la muerte de su padre

En una de sus historias, Julieta compartió una imagen en blanco y negro del meteorólogo, con la inscripción “Fernando Confessore 1968-2026”. La fotografía lo mostraba en una de sus habituales apariciones televisivas, con el auricular colgando, una escena vinculada con su trabajo frente a las cámaras.

Sobre la imagen, la joven escribió su mensaje de despedida, con el que expresó el amor y la ausencia que deja la muerte de su padre.

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La publicación reflejó el costado más íntimo de una figura que durante décadas acompañó a los televidentes con sus pronósticos meteorológicos y se convirtió en un rostro familiar de la pantalla chica.

Una fotografía de su infancia para recordar a Fernando Confessore

La segunda historia tuvo un tono todavía más personal. Julieta publicó una imagen de un portarretratos que sostenía con una mano y que guardaba una fotografía de su infancia junto a su padre.

En la imagen, tomada al aire libre, ambos aparecen detrás de un árbol: de un lado, Julieta cuando era apenas una bebé; del otro, Fernando, sonriente frente a la cámara.

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El marco oscuro y ornamentado rodeaba aquella escena familiar, que la joven eligió compartir como parte de su despedida. La fotografía recuperó un recuerdo de sus primeros años y lo convirtió en un homenaje público a su padre.

El adiós familiar a una figura de la televisión argentina

Fernando Confessore murió a los 58 años y dejó una extensa trayectoria vinculada con la información meteorológica en televisión, especialmente en TN y El Trece.

La noticia de su fallecimiento se conoció durante las primeras horas del viernes 16 de octubre de 2026 y motivó numerosos mensajes de despedida.

En medio de las muestras de afecto, las publicaciones de Julieta mostraron una dimensión diferente de su figura: la del padre recordado a través de imágenes, momentos compartidos y un vínculo que la joven resumió en una frase de amor eterno.