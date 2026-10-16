Racing e Independiente se preparan para un nuevo Clásico de Avellaneda: ¿qué nos dicen los últimos 10 partidos?

FOTO: Independiente se quedó con el triunfo en el último Clásico de Avellaneda.

Buenos Aires, 16 julio (NA) -- Racing recibirá este domingo a Independiente, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en lo que se anticipa como una nueva edición del Clásico de Avellaneda, uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino.

En los últimos enfrentamientos, se ha notado una notable paridad entre ambos equipos, ya que de los últimos 10 partidos, Racing logró salir victorioso en solo tres ocasiones, mientras que Independiente también ganó tres veces y empataron en cuatro oportunidades.

Las victorias de Racing se registraron en la Copa de la Liga 2022, en la Liga Profesional 2022 y en la Copa de la Liga 2024.

A pesar de esto, en los últimos años, la "Academia" ha tenido dificultades en su estadio frente a su eterno rival, acumulando tres partidos sin poder ganar como local. En 2023, sufrió una derrota por 2-0, mientras que en 2024 y 2025, los encuentros disputados en el "Cilindro de Avellaneda" terminaron en empate sin goles.

Por su parte, Independiente logró victorias en la Liga Profesional 2021, la Copa de la Liga 2023 y el Torneo Apertura 2026. Este último encuentro es recordado por un penal fallido de Adrián "Maravilla" Martínez, delantero de Racing, que se fue por encima del travesaño, lo que permitió al "Rojo" llevarse la victoria por 1-0.