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Racing e Independiente se preparan para un nuevo Clásico de Avellaneda: ¿qué nos dicen los últimos 10 partidos?

Este domingo se disputará uno de los partidos más apasionantes del fútbol argentino en el "Cilindro de Avellaneda".

16/10/2026 | 11:22Redacción Cadena 3

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Independiente se quedó con el triunfo en el último Clásico de Avellaneda.

FOTO: Independiente se quedó con el triunfo en el último Clásico de Avellaneda.

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Buenos Aires, 16 julio (NA) -- Racing recibirá este domingo a Independiente, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en lo que se anticipa como una nueva edición del Clásico de Avellaneda, uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino.

En los últimos enfrentamientos, se ha notado una notable paridad entre ambos equipos, ya que de los últimos 10 partidos, Racing logró salir victorioso en solo tres ocasiones, mientras que Independiente también ganó tres veces y empataron en cuatro oportunidades.

Las victorias de Racing se registraron en la Copa de la Liga 2022, en la Liga Profesional 2022 y en la Copa de la Liga 2024.

A pesar de esto, en los últimos años, la "Academia" ha tenido dificultades en su estadio frente a su eterno rival, acumulando tres partidos sin poder ganar como local. En 2023, sufrió una derrota por 2-0, mientras que en 2024 y 2025, los encuentros disputados en el "Cilindro de Avellaneda" terminaron en empate sin goles.

Por su parte, Independiente logró victorias en la Liga Profesional 2021, la Copa de la Liga 2023 y el Torneo Apertura 2026. Este último encuentro es recordado por un penal fallido de Adrián "Maravilla" Martínez, delantero de Racing, que se fue por encima del travesaño, lo que permitió al "Rojo" llevarse la victoria por 1-0.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el Clásico?
El Clásico de Avellaneda se jugará este domingo.

¿Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentarán Racing e Independiente.

¿Cuál es el historial reciente?
En los últimos 10 partidos, ambos equipos ganaron 3 y empataron 4.

¿Qué resultados recientes hay?
Independiente ha ganado en sus últimas visitas al "Cilindro".

¿Quiénes fueron los goleadores destacados?
Adrián "Maravilla" Martínez falló un penal clave en un partido reciente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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