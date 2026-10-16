"Escenas de la vida conyugal": una mirada cruda y cercana sobre los vínculos de pareja

Por Susana Manzelli

Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, debutó anoche en el Teatro Astengo de Rosario. La obra, una pieza clásica sobre los vínculos de pareja, tendrá varias funciones en la ciudad durante los próximos días.

La puesta presenta a un matrimonio en distintas etapas y situaciones de su relación. Con una escenografía sencilla, compuesta por una cama y un par de sillones, las escenas se suceden una tras otra y muestran momentos de la vida cotidiana atravesados por conflictos, desencuentros y reconciliaciones.

FOTO: "Escenas de la vida conyugal" en teatro.

Uno de los puntos fuertes de la obra es la identificación que genera con el público. Las situaciones planteadas recorren aspectos reconocibles de la vida en pareja y exponen con crudeza cuestiones que pueden haber atravesado matrimonios y familias.

Darín y Pietra llevan adelante una historia de aproximadamente una hora y cuarenta minutos, en la que aparecen secretos, discusiones y distintas formas de atravesar una relación. El humor aparece en varios momentos, aunque el tono también deja lugar para situaciones incómodas y dolorosas.

La obra continúa con funciones durante este fin de semana y el próximo en el Teatro Astengo de Rosario. Las entradas se encuentran agotadas, aunque quienes quieran asistir pueden consultar directamente en la boletería por posibles localidades disponibles.