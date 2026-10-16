"Escenas de la vida conyugal": una mirada cruda y cercana sobre los vínculos de pareja
La obra protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra debutó en el Teatro Astengo y continuará con funciones durante este fin de semana y el próximo. Las entradas están agotadas, aunque se puede consultar por localidades disponibles en la boletería.
16/10/2026 | 11:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: "Escenas de la vida conyugal" en teatro.
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Cadena 3 Rosario
Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, debutó anoche en el Teatro Astengo de Rosario. La obra, una pieza clásica sobre los vínculos de pareja, tendrá varias funciones en la ciudad durante los próximos días.
La puesta presenta a un matrimonio en distintas etapas y situaciones de su relación. Con una escenografía sencilla, compuesta por una cama y un par de sillones, las escenas se suceden una tras otra y muestran momentos de la vida cotidiana atravesados por conflictos, desencuentros y reconciliaciones.
FOTO: "Escenas de la vida conyugal" en teatro.
Uno de los puntos fuertes de la obra es la identificación que genera con el público. Las situaciones planteadas recorren aspectos reconocibles de la vida en pareja y exponen con crudeza cuestiones que pueden haber atravesado matrimonios y familias.
Darín y Pietra llevan adelante una historia de aproximadamente una hora y cuarenta minutos, en la que aparecen secretos, discusiones y distintas formas de atravesar una relación. El humor aparece en varios momentos, aunque el tono también deja lugar para situaciones incómodas y dolorosas.
La obra continúa con funciones durante este fin de semana y el próximo en el Teatro Astengo de Rosario. Las entradas se encuentran agotadas, aunque quienes quieran asistir pueden consultar directamente en la boletería por posibles localidades disponibles.
Lectura rápida
¿Qué obra se estrenó en Rosario?
La obra "Escenas de la vida conyugal" se estrenó en el Teatro Astengo.
¿Quiénes son los protagonistas?
Los protagonistas son Ricardo Darín y Andrea Pietra.
¿Cuánto dura la obra?
La obra tiene una duración de aproximadamente una hora y cuarenta minutos.
¿Dónde se están llevando a cabo las funciones?
Las funciones se realizan en el Teatro Astengo de Rosario.
¿Por qué es relevante la obra?
Es relevante por la identificación que genera con el público y por su tratamiento de los conflictos en las relaciones de pareja.