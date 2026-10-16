Newell''s firmó un acuerdo con Atomik por cuatro años: habrá tienda oficial y museo

Newell’s Old Boys y Atomik firmaron un acuerdo institucional y comercial por cuatro años, con el objetivo de impulsar el crecimiento de ambas partes. Desde el club señalaron que el convenio establece condiciones económicas superadoras respecto de las que la institución recibió históricamente.

El contrato contempla la provisión de indumentaria deportiva, la construcción de una nueva Tienda Oficial y un museo. Además, incluye regalías por ventas, beneficios exclusivos para los socios y premios económicos vinculados al cumplimiento de objetivos deportivos.

La alianza busca desarrollar un proyecto a largo plazo que fortalezca la identidad de Newell’s, amplíe los beneficios para sus asociados y genere nuevas oportunidades comerciales. De esta manera, ambas partes acordaron trabajar de manera conjunta durante los próximos cuatro años.