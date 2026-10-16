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Newell''s firmó un acuerdo con Atomik por cuatro años: habrá tienda oficial y museo

El convenio incluye regalías por ventas, beneficios exclusivos para socios y premios económicos sujetos al cumplimiento de objetivos deportivos.

16/10/2026 | 13:58Redacción Cadena 3 Rosario

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Imagen institucional de Newell's old Boys.

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Newell’s Old Boys y Atomik firmaron un acuerdo institucional y comercial por cuatro años, con el objetivo de impulsar el crecimiento de ambas partes. Desde el club señalaron que el convenio establece condiciones económicas superadoras respecto de las que la institución recibió históricamente.

El contrato contempla la provisión de indumentaria deportiva, la construcción de una nueva Tienda Oficial y un museo. Además, incluye regalías por ventas, beneficios exclusivos para los socios y premios económicos vinculados al cumplimiento de objetivos deportivos.

La alianza busca desarrollar un proyecto a largo plazo que fortalezca la identidad de Newell’s, amplíe los beneficios para sus asociados y genere nuevas oportunidades comerciales. De esta manera, ambas partes acordaron trabajar de manera conjunta durante los próximos cuatro años.

Lectura rápida

¿Qué acuerdo firmaron?
Newell’s Old Boys y Atomik firmaron un acuerdo institucional y comercial.

¿Cuánto tiempo durará el acuerdo?
El acuerdo tiene una duración de cuatro años.

¿Qué incluye el contrato?
El contrato incluye provisión de indumentaria deportiva, construcción de una nueva Tienda Oficial y un museo.

¿Cuál es el objetivo de la alianza?
El objetivo es desarrollar un proyecto a largo plazo que fortalezca la identidad de Newell’s y genere nuevas oportunidades comerciales.

¿Qué beneficios se mencionan para los socios?
Se incluyen beneficios exclusivos para los socios y premios económicos vinculados al cumplimiento de objetivos deportivos.

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